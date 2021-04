Di questi tempi la casa è più che mai uno spazio da accudire e difendere e di cui prendersi cura. È importante sentirsi sicuri al suo interno, ed è importante sapere come difenderla dal pericolo di ospiti indesiderati. Grazie a questi pochi e semplici accorgimenti potremo difendere la nostra casa dai furti in modo ingegnoso ed economico.

Spesso per difenderci dai ladri, infatti, siamo costretti a fare ricorso a costosi e complicati sistemi antifurto; un’ottima difesa, ma che non tutti possono permettersi. Ma con questi consigli sarà possibile dormire sonni tranquilli anche senza accorgimenti ultra tecnologici!

Prima di tutto se abbiamo una chiave di riserva e decidiamo di lasciarla vicino alla porta, cerchiamo di trovare un nascondiglio ragionato. Niente sottovasi o piante vicino all’ingresso insomma.

Valutiamo la possibilità di installare una fotocellula collegata a una luce o un faretto vicino alla porta o alla zona del giardino che vogliamo proteggere. A volte anche solo il fatto che la zona si illumini può bastare a scoraggiare i potenziali intrusi. Può anche avere senso pensare a dei timer per le luci interne della casa, per dare l’impressione che l’edificio non sia vuoto anche quando non ci siamo.

Un altro strumento per essere sicuri che la porta regga a un tentativo di intrusione è una sbarra appositamente pensata per essere messa tra la maniglia della porta e il pavimento. In questo modo sarà impossibile aprire dall’esterno fino a quando la barra non sarà rimossa.

Un metodo per scoprire se ci sono sconosciuti in casa è anche quello di legare un filo a un oggetto fragile o a un campanello di qualsiasi tipo. Se un intruso dovesse inciampare nel filo saremmo immediatamente avvertiti.

Per quanto riguarda le finestre, possiamo considerare l’idea di aggiungere delle ulteriori serrature interne a vite, che bloccheranno in modo sicuro l’apertura.

Questi sono solo alcuni dei metodi possibili: la migliore difesa è però sempre essere prudenti e, in caso di emergenza, mettersi al sicuro e avvertire le forze dell’ordine.