Facebook può essere un ottimo strumento, utile per fare un gran numero di cose. Grazie a questa piattaforma è possibile tenersi in contatto con i propri amici, discutere con loro a distanza, commentare le loro foto. Allo stesso tempo, ci si può informare su cosa succede nel mondo, grazie ad un’enorme quantità di notizie a portata di mano. A tutti coloro che lo usano possono interessare i nostri consigli su come sfruttarne al massimo le potenzialità.

I possibili inconvenienti

Tuttavia, è bene ricordarsi che Facebook è una piattaforma che può nascondere anche lati negativi. Ad esempio, alcuni possono utilizzarlo per creare disinformazione (ed in piena campagna vaccinale, questo succede spesso). È inoltre molto comune sentire di truffe che avvengono via social. Questi sono eventi seri che meritano attenzione.

Un altro inconveniente (ma che allo stesso tempo è anche causa del suo successo) è che Facebook può dare una certa dipendenza. Il rischio è di trovarsi a fare scrolling lungo parecchi articoli e foto, e questo porta a perdere la cognizione del tempo. Per chi vorrebbe ridurre la sua dipendenza da social, ecco come evitare di spendere troppo tempo su Facebook.

Tempo trascorso su Facebook

Esiste una funzionalità interna all’app, facilmente raggiungibile, che ci permette proprio di ottenere questa informazione. Tutto ciò che bisogna fare è andare nel menù sulla destra (segnalato dalle tre righe orizzontali, in alto a destra dello schermo), e scorrere fino al fondo. Qui, selezionare “impostazioni e privacy” e poi scegliere “tempo trascorso su Facebook”. Si aprirà così una pagina che permette di vedere il numero di ore e minuti passate sull’app di Mark Zuckerberg. Allo stesso tempo, si potranno anche settare dei promemoria. In tal modo, sarà possibile chiedere di ricevere una notifica dopo aver trascorso un certo numero di minuti sull’applicazione.

Insomma come tutti i social, esso va utilizzato responsabilmente. E quindi, ecco come evitare di spendere troppo tempo su Facebook.