I cani, come sappiamo, comunicano le emozioni in modo differente rispetto a noi umani.

Non hanno l’uso della parola quindi siamo noi a dover cercare di capire i nostri amici a quattro zampe.

Questo richiede tempo, energie e tanta pazienza.

Anche i comportamenti distruttivi dei nostri cani hanno un significato.

Non tutti i padroni hanno la pazienza per correggerli e capire il perché di questi comportamenti.

Con questi semplici trucchi il nostro cane smetterà di distruggere casa ed il suo stato mentale ne trarrà beneficio.

Con questi semplici trucchi il nostro cane smetterà di distruggere casa

Per prima cosa, per lavorare sul problema bisogna cercare di capire quale sia la causa scatenante.

Le cause generalmente sono: scarso gioco interattivo, ansia da separazione, noia, frustrazione, richiesta d’attenzione, paura e iperattività.

Spesso il nostro cane tende a masticare oggetti che trova e li distrugge.

È inutile punirlo, dovremo fornirgli l’esercizio e l’interazione di cui ha bisogno.

Ignoriamo il cane quando cerca di attirare la nostra attenzione in modo non adeguato.

È importante che riusciamo a dedicargli del tempo per non farlo annoiare e far sì che si stanchi.

Facciamogli fare lunghe passeggiate o corse preventive: in questo modo staremo insieme al nostro cane e si rilasserà quando sarà da solo.

È anche importante che abbia a disposizione dei giocattoli interattivi.

Li possiamo trovare facilmente nei negozi per cani.

Questi giochi possono essere riempiti con gustosi bocconcini e il nostro fido dovrà cercare di far uscire il cibo che nasconderemo all’interno.

Non c’è dubbio che il cane si divertirà e, stancandosi mentalmente, sarà molto più tranquillo e meno distruttivo.

Se il problema è l’ansia da separazione, cerchiamo di lavorare sulle rassicurazioni e premiamolo quando si comporta bene, questo senza dubbio aiuterà.

Inoltre, possiamo attuare piccoli accorgimenti, come allontanare dal cane oggetti fragili, cuscini, scarpe nuove e soprattutto mettere in sicurezza i bidoni del pattume.

Con questi semplici trucchi il nostro cane smetterà di distruggere casa.

Ad ogni modo, noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di affidarsi ad un esperto cinofilo o comportamentista dei cani per ogni specifica problematica.