Arrivano nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per ottenere il bonus prima casa under 36, introdotto dal Decreto Sostegni bis. Ma attenzione anche al proliferare delle truffe. Ecco da cosa guardarsi, con l’aiuto della Redazione Risparmio di ProiezionidiBorsa.

Le novità dall’Agenzia delle Entrate

L’agevolazione mutuo 100% spetta ai giovani con meno di 36 anni e un valore ISEE non superiore a 40.000 euro che acquistano un’abitazione tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. Nella circolare n. 12/E del 2021, l’Agenzia precisa meglio il requisito anagrafico, che limita l’applicazione dell’agevolazione ai soggetti acquirenti. Nell’anno solare in cui è stipulato l’atto traslativo, l’acquirente non deve avere compiuto il trentaseiesimo anno d’età. Questa condizione riguarda proprio l’anno in cui viene stipulato il rogito. Pertanto, l’agevolazione non spetta neppure se il raggiungimento del 36° anno di età avviene successivamente al rogito.

Attenzione qualcuno tenta le truffe approfittando dei mutui under 36 che lo Stato offre ai giovani

Ma ora parliamo della truffa che purtroppo circola diffusamente. Con la garanzia dello Stato un giovane può richiedere il mutuo per coprire il 100% del valore della casa da acquistare. Per far fronte agli altri costi (tasse, spese del notaio, provvigione all’agenzia) non ci sono aiuti. Bisogna dunque rinunciare o è meglio cercare aiuto su come comprare una casa in periferia perfetta per il mutuo under 36? Al giovane acquirente squattrinato talvolta si propone un sistema tanto diffuso quanto illegale.

Arriva il falso mediatore creditizio

Attenzione qualcuno tenta le truffe approfittando dei mutui under 36 che lo Stato offre ai giovani. Nella ricerca disperata di finanziamenti per sostenere le spese accessorie, il giovane acquirente incappa spesso in qualcuno che si spaccia per ‘mediatore creditizio’. Questo professionista esiste e ricerca per il cliente il mutuo migliore sul mercato. Ma in questo caso il problema è un altro, serve un prestito per sostenere queste spese. Una somma che le banche solitamente non finanziano. Il finto mediatore creditizio dunque propone un metodo apparentemente praticabile. Un metodo che, per chi non lo sapesse, configura per tutti vale a dire venditore, acquirente e agenzia, il reato di truffa aggravata, falso e riciclaggio. Con questo sistema si spillano più soldi allo Stato. Se tutti facessero così, ci sarebbero molto meno soldi per tutti coloro che ne hanno bisogno. Oltre al fatto che i prezzi di mercato risultano inspiegabilmente volati al rialzo.

Il sistema della doppia proposta

In sostanza, l’acquirente viene spinto ad accordarsi col venditore per fare due proposte per lo stesso immobile. Per esempio una da 100mila euro per la villetta in un paesino. Quando il venditore accetta, si trova il compromesso. L’acquirente firma una nuova proposta da 120 mila euro e propone al venditore di fare una manovra che per lui non cambia niente. Riceverà un assegno circolare da 120 mila euro e gli verrà richiesto di restituire al rogito in contanti i soldi in più, che vengono utilizzati per tutte le spese: quelle di agenzia, quelle di registrazione, le tasse su un prezzo immobiliare gonfiato. Una volta ricevuto il denaro, l’acquirente paga l’onorario al notaio. Che però che resta all’oscuro di tutto.