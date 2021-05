Pulire la casa è un’azione quotidiana di cui non possiamo fare a meno, come tutte le cose richiede molto tempo e pazienza.

Il bagno è una stanza che richiede particolare attenzione, specialmente il WC che è un ricettacolo di germi e batteri potenzialmente pericolosi per la salute.

Particolarmente fastidiosa è quella colorazione giallognola che causata dall’accumulo di calcio e minerali presenti nell’acqua dello sciacquone e molto difficile da eliminare.

Per chi non lo sapesse, ci sono dei semplici rimedi naturali a portata di mano di tutti per sbiancare e igienizzare la tazza del nostro wc.

In questo articolo vedremo il metodo infallibile per avere il WC pulito e igienizzato grazie a questo rimedio naturale a costo zero.

Alla scoperta di questi due prodotti

Per prima cosa è consigliato usare dei guanti in lattice oppure anche in gomma per proteggere le nostre mani.

Poi prendiamo dalla nostra cucina un po’ di sale grosso e di bicarbonato, due ingredienti dalle incredibili proprietà che abbiamo tutti in cucina.

Insieme garantiranno un’incredibile azione disinfettante, saranno sufficienti solo 100 grammi ognuno.

Aiutiamoci con uno scopino, andiamo prima a fondo e poi passiamolo attentamente sulla parte interna e sotto i bordi del water.

È consigliato lasciarlo agire per circa tre ore, se ne abbiamo la possibilità sarebbe ancora meglio tutta la notte.

Grazie a questo metodo il nostro water sarà bianco, disinfettato e pulito, anche grazie all’azione del sale che renderà meno calcarea l’acqua.

Ecco il metodo infallibile per avere il WC pulito e igienizzato grazie a questo rimedio naturale a costo zero.

Alternativa

Se vogliamo procedere con una pulizia più profonda basterà ricoprire prima la parte interna del WC con del bicarbonato e poi versarci sopra l’aceto bollito.

Attendiamo circa mezz’ora per farlo agire, strofiniamo attentamente e tiriamo lo sciacquone.

Per evitare che si formi troppa schiuma, data dall’unione di questi due prodotti, è consigliato utilizzarli in piccole dosi.

Per renderlo profumato, oltre che pulito, basterà aggiungere alcune gocce dell’olio essenziale a nostra scelta, dell’acqua calda e versarlo all’interno.