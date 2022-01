Dopo una lunga giornata di lavoro spesso abbiamo poco tempo e voglia di cucinare. Nonostante ciò, dobbiamo portare a tavola qualcosa per cenare con la nostra famiglia. A volte, nonostante il frigorifero sia pieno di cibo, non abbiamo proprio idea di cosa preparare.

Questo è ancora più difficile se abbiamo a disposizione pochi ingredienti e non sappiamo come metterli insieme.

Per questo motivo oggi vogliamo suggerire una ricetta perfetta per chi ha poca voglia di cucinare e che vede come protagonisti 2 ortaggi di stagione. Dunque, ecco come cucinare broccoli e radicchio rosso al forno e preparare un piatto salva cena perfetto per chi ha poco tempo.

Questi sono 2 ingredienti tipicamente invernali che molti di noi hanno nel frigorifero in questo periodo. Tuttavia, spesso è difficile farli mangiare ai bambini.

In particolare, il broccolo è tra le verdure più odiate in assoluto, ma ci sono diversi modi per renderlo super goloso e davvero irresistibile.

Per scoprire come preparare questa deliziosa ma semplice ricetta, continuiamo nella lettura.

Ingredienti

200 g di radicchio rosso;

1 broccolo;

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare;

200 ml di besciamella;

100 g di provola dolce;

100 g di olive verdi;

olio q.b.;

sale q.b.

Come cucinare broccoli e radicchio rosso al forno e preparare un piatto salva cena perfetto per chi ha poco tempo

Togliamo dal frigorifero i 2 rotoli di sfoglia e stendiamoli entrambi su un foglio di carta forno. Facciamo in modo che 2 bordi corti delle sfoglie si sovrappongano. Intanto, laviamo per bene i broccoli, riduciamoli in cimette e facciamoli lessare in acqua leggermente salata per 5 minuti. Dopodiché, scoliamo i broccoli per fargli perdere l’acqua in eccesso e intanto preriscaldiamo il forno a 180 gradi.

Laviamo accuratamente il radicchio, rimuoviamo il primo giro esterno di foglie e la sua base. Disponiamo le foglie più tenere del radicchio rosso su tutta la superficie della sfoglia lasciando per ogni bordo 2 centimetri.

Tagliamo a pezzetti la provola dolce e adagiamola sul radicchio. Aggiungiamo le olive e la besciamella (lasciandone da parte 3 cucchiai per la decorazione finale). Uniamo i broccoli e arrotoliamo la sfoglia su sé stessa aiutandoci con la carta forno. In questo modo avremo un rotolo molto lungo.

Giriamolo su sé stesso in modo da creare una spirale facendo molta attenzione a non far fuoriuscire il ripieno. Facciamo coincidere le 2 estremità unendole e trasferiamo il tutto in una teglia oleata. Inforniamo e dopo 30 minuti, il nostro delizioso rustico sarà pronto per essere gustato. Trasferiamolo su un piatto da portata e guarniamolo con la besciamella tenuta da parte.

Qualche consiglio

Quando ci occupiamo dei broccoli, meglio lavarli molto bene usando dei semplici e veloci metodi per eliminare vermi e parassiti.

Questa ricetta ci permetterà di fare un figurone perché il suo aspetto dopo la cottura risulterà davvero scenografico. Inoltre, il ripieno semplice e ricco renderà il suo sapore davvero formidabile.

Infine, possiamo preparare questo rustico con altre verdure di stagione che abbiamo nel frigorifero e che non sappiamo come utilizzare. Ad esempio, possiamo sostituire il broccolo con il cavolfiore, oppure il radicchio rosso con gli spinaci.

