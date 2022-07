La lavastoviglie è uno strumento meraviglioso che ci permette di lavare le stoviglie senza pensieri. Dobbiamo, però, fare attenzione a quello che ci mettiamo dentro, perché non tutti gli oggetti sono indicati per questo tipo di lavaggio. Ad esempio, sarebbe meglio lavare a mano gli utensili in legno, i calici di cristallo tazze molto decorate, ecc. Insomma, tutti oggetti che rischiamo di rovinarsi durante il lavaggio o a lungo andare.

La stessa cosa avviene con un oggetto che alcuni usano ogni giorno al mattino, la caffettiera. Quando prepariamo il caffè in casa utilizzando la moka, siamo alla ricerca di quel sapore profondo e casalingo. Sarebbe quindi un peccato rovinarlo pulendo la nostra caffettiera nel modo sbagliato. Vediamo quindi perché dovremmo evitare di mettere la moka nella lavastoviglie e come dovremmo sempre trattarla.

Moka vecchia fa buon caffè

Gli amanti del caffè sanno bene che una moka “vissuta” produce un caffè più buono. Ma perché succede questo? Tutto potrebbe dipendere dal materiale di cui è fatta, perché sarebbe piuttosto poroso. Ecco che, quindi, facendo un caffè dopo l’altro la moka finisce per assorbire parte del suo caratteristico aroma. Quando invece si tratta di una caffettiera “giovane” sarà facile sentire un sapore metallico.

Per conservare quindi il gusto della caffettiera, dovremmo pulirla con delicatezza, rispettando tutte le sue parti.

Attenzione perché quest’oggetto che molti mettono in lavastoviglie potrebbe invece rovinarsi

Quando mettiamo la moka in lavastoviglie la stiamo necessariamente lavando con un detersivo apposito per questo elettrodomestico. Questo, però, potrebbe risultare troppo aggressivo per il particolare materiale della caffettiera. Quindi, ne uscirà sicuramente pulita, ma piuttosto opacizzata. Fortunatamente, per donare splendore al metallo possiamo sempre utilizzare il trucco della nonna per cui dovremmo spalmarci sopra del pomodoro.

Soprattutto però, non vogliamo rimuovere quel profondo aroma di caffè dalla moka e non vogliamo neanche sostituirlo con quello del detersivo. Infine, facciamo attenzione anche alla guarnizione in gomma che potrebbe rovinarsi a lungo andare a causa delle alte temperature. Eco perché sarebbe meglio lavarla a mano solamente con una spugna bagnata, senza sapone.

Quindi, attenzione perché quest’oggetto che per noi è molto prezioso potrebbe rovinarsi per disattenzione. Se, però, il danno è già fatto, possiamo riciclare la moka in modo intelligente, rendendola utile in giardino o sul balcone.

