Quando si tratta di proteggere noi e i nostri cari dal sole non badiamo di certo a spese. Se si tratta dell’acquisto di creme solari, tutti vogliono la qualità migliore e il prezzo passa in secondo piano. L’idea che i prodotti cosmetici più sono cari e più sono migliori, però, non corrisponde sempre al vero.

Negli anni sono stati fatti diversi test ciechi in cui si è visto come, in alcuni casi, le creme più costose si equivalevano a quelle low cost per quanto riguarda l’efficacia e la gradevolezza percepita dal consumatore.

Oggi vogliamo parlare di quali sono le creme solari migliori e meno costose e vogliamo spiegare che dobbiamo fare attenzione, perché questo discount vende a poco le migliori creme solari.

Una marca da non sottovalutare per prezzi bassi e qualità ottima

Dagli studi fatti dalla rivista Altroconsumo sono emerse sorprese incredibili: creme solari costose sono risultate avere qualità analoghe rispetto a quelle più economiche e marchi poco conosciuti.

In particolare, esiste un marchio di prodotti cosmetici distribuito da una famosa linea di discount che ottiene sempre punteggi alti per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo e l’efficacia.

Stiamo parlando di Cien, marca distribuita da Lidl, che produce prodotti cosmetici che vanno dai trucchi alle crema antirughe. Questa marca è celebre per avere un packaging sobrio e prezzi economici, ma la buona notizia è che la qualità è davvero ottima.

Attenzione perché questo discount vende per poco le migliori creme solari

Cien produce anche una linea di solari posizionatasi in seconda posizione nel test condotto dalla rivista assieme ad altri marchi più famosi e pubblicizzati.

Le creme solari di questo marchio hanno un prezzo di circa 15 euro al litro, molto inferiore rispetto a qualsiasi altra crema solare. Si tratta, inoltre, di prodotti privi di profumazione e distribuiti in diversi formati e tipologie per soddisfare tutti i clienti.

Se vogliamo risparmiare e acquistare prodotti di qualità ora sappiamo quale potrebbe essere la soluzione.

