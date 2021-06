Alti e bassi e a cavallo del nostro setup annuale del 22 giugno gli indici azionari mostrano una certa indecisione. Quale scenario attendiamo e quale ipotesi prevalente? A Wall Street non è ancora ribasso ma sono giorni decisivi. Procediamo per gradi

Lo scenario atteso per la settimana in corso era il seguente:

rimbalzo fra lunedì e martedì con formazione del massimo settimanale e poi nuovo ribasso fino alla chiusura di contrattazione di venerdì. Al momento, tranne ribassi dalla giornata odierna, le probabilità sono di assistere ad ulteriori rialzi e a un’automodifica rialzista quindi dello scenario settimanale.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata odierna di contrattazione:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 33.750.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.120.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.216.

Ieri la giornata di contrattazione si è mossa in laterale e quindi oggi assume una certa valenza. Si andrà al rialzo del 5/7% nel prossimo mese, oppure si inizierà a scendere da ora in poi?

A Wall Street non è ancora ribasso ma sono giorni decisivi. Occhio a Tesla!

Il titolo Tesla (NASDAQ:TSLA) ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 giugno al prezzo di 656,57 in rialzo del 5,27% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 539,49 ed il massimo a 900,40.

Ai livelli attuali sia il consenso degli altri analisti che il nostro Ufficio Studi, reputa che le attuali quotazioni del titolo siano sopravvalutate.

Come scritto su queste pagine nelle settimane precedenti, è ancora in corso uno swing ribassista di medio termine che dovrebbe portare i prezzi verso l’area di 420/389 nei prossimi mesi. Al momento, nuovi rialzi, invece, solo in chiusura settimanale superiore a 635,59. Attenzione, quindi, la chiusura di contrattazione del 25 giugno potrebbe far iniziare una nuova gamba rialzista!

Come al solito si procederà per step.