In un precedente articolo abbiamo scoperto come la luce blu emessa dagli smartphone ci impedisce di dormire con serenità. Secondo recenti studi questa luce è però anche colpevole di farci ingrassare! Ciò avviene però soprattutto in un momento ben preciso della giornata. Ecco quale.

Gli effetti della luce blu

Lo dice la scienza, usare lo smartphone in questo momento della giornata fa ingrassare, ma prima dobbiamo capire il perché. Questi risultati arrivano da uno studio pubblicato sulla rivista Plos One e condotto dalla prestigiosa Northwestern University di Chicago. Oggetto dello studio sono state proprio le luci blu emesse dallo smartphone. Anzi, lo studio ha analizzato nello specifico la lunghezza d’onda tipica di questo tipo di luce.

Come non tutti sanno, la luce blu ha diversi effetti sul nostro organismo. Essendo percepita come luce diurna, questa spesso scompensa il nostro ritmo circadiano. Secondo lo studio in questione la luce blu potrebbe perfino farci ingrassare. Questo perché l’esposizione a questa luce può avere effetti perfino sull’insulina. Vediamo insieme come.

Quando evitare lo smartphone

Nello studio sono stati utilizzati due gruppi di partecipanti. Uno di questi è entrato a contatto con la luce blu per tre ore durante la giornata prima di mezzogiorno. Nel secondo caso invece la luce blu era presente di sera. I risultati sono stati strabilianti. Il secondo gruppo, infatti, riportava livelli di insulina diversi dal normale. In questo caso infatti l’insulina non era più in grado di abbassare la glicemia e regolare il livello di glucosio dopo cena. Secondo lo studio, inoltre, la luce blu era anche in grado di aumentare il livello di fame nei soggetti.

L’effetto inizia circa 15 minuti dopo l’accensione della luce blu e può continuare anche dopo aver mangiato. Questo, unito a una diminuita capacità di metabolizzare il glucosio, può portare ad un aumento di penso.

Lo dice la scienza, usare lo smartphone in questo momento della giornata fa ingrassare. Come fare quindi? Per fortuna esistono filtri della luce blu sui nostri smartphone. Per essere tranquilli però possiamo limitare le ore attaccati allo schermo la sera. Perché non leggere un buon libro prima di addormentarsi?