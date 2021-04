La lavatrice è uno degli elettrodomestici che utilizziamo di più (ed è anche uno di quelli più costosi). La utilizziamo mediamente tutti i giorni ed è per questo che, quando non funziona, è una bella scocciatura. Alcuni guasti di funzionamento sono chiaramente evidenti da subito. Altri, invece, sono più subdoli perché non sono evidenti da subito.

Ad esempio, se quando la lavatrice ha finito, il bucato è ancora troppo bagnato, la prima cosa che si spera solitamente è che si tratti di un problema momentaneo. A volte, invece, il problema è più serio e riguarda la centrifuga. E cosa bisogna fare quando la lavatrice non centrifuga alla perfezione? Scopriamolo insieme e facciamo attenzione perché la lavatrice a volte non funziona perfettamente per colpa di questo problema a cui non penseremmo mai.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Rischio di vibrazioni eccessive

Una lavatrice che funziona nel modo giusto, ci garantisce un bucato perfettamente pulito, profumato e centrifugato a dovere. Se invece notiamo che, a fine lavaggio, la nostra lavatrice lascia il bucato ancora troppo bagnato, i motivi potrebbero essere di diverso tipo.

Per prima cosa, dovremo assicurarci di non aver impostato un lavaggio che, in realtà, non preveda la centrifuga (sembra stupido, ma è un errore molto comune). Dopo aver eliminato questa possibilità, controlliamo che il cestello sia caricato in modo corretto. Alcune lavatrici, soprattutto quelle di ultima generazione, prevedono un sensore di bilanciamento. Questo valuta se i capi in lavatrice sono troppi o troppo pochi e, nel caso, evita in automatico la centrifuga per non creare eccessive vibrazioni o sballottamenti che danneggerebbero l’elettrodomestico.

Un problema meno noto degli altri

Tra i problemi più ricorrenti, ce n’è uno che riguarda il condensatore. Se il condensatore è fuso o scarico, la lavatrice non centrifuga, soprattutto quando il carico è eccessivamente pesante. Questo succede quando si dispone di una lavatrice dotata di timer elettromeccanico.

Se la nostra lavatrice ha già parecchi anni di vita sulle spalle, il problema potrebbe essere proprio questo. Ecco spiegato il motivo per cui bisogna fare attenzione perché la lavatrice a volte non funziona perfettamente per colpa di questo problema a cui non penseremmo mai.

Soprattutto i meno esperti non sarebbero in grado di attribuire il mal funzionamento della centrifuga a questo problema tecnico. Quando il condensatore non funziona, l’unica soluzione possibile è sostituirlo. Bisogna avere cura di scegliere un nuovo condensatore che abbia le stesse caratteristiche del precedente, ma potremo stare piuttosto tranquilli visto che, mediamente, la sostituzione non ha un costo eccessivo.