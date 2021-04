Quante volte ci sarà capitato di entrare in macchina e, girando le chiavi nel quadro, constatare che l’auto non si accende?

Dopo le svariate imprecazioni e le giustificazioni per il ritardo all’appuntamento, o al lavoro, bisogna capire qual è il problema.

La maggior parte delle volte, quando l’auto non parte, è per via della batteria scarica.

In questo articolo, vedremo come fare maggiormente attenzione, perché la batteria dell’auto si scarica più velocemente per colpa di questo errore che tutti facciamo inconsapevolmente.

Perché la batteria si scarica?

Le cause che fanno scaricare le batterie delle nostre auto possono essere molte.

A volte può dipendere direttamente dall’età della batteria. Se è un po’ datata, è più facile che vi sia dispersione di corrente. Questo si verifica generalmente quando l’auto rimane ferma per molti giorni.

In questo caso, l’assorbimento dell’impianto elettrico a motore spento incide più del dovuto sulla carica residua della batteria.

Un’altra causa comune, questa volta imputabile direttamente alla distrazione del guidatore, è quella di dimenticarsi i fari accesi. Ma quando non si verificano questi due casi, la causa potrebbe ritrovarsi in un altro comportamento sbagliato. Vedremo tra poco qual è.

Attenzione perché la batteria dell’auto si scarica più velocemente per colpa di questo errore che tutti facciamo inconsapevolmente

Che si possegga un’auto nuova, o più vecchia, avere un impianto che permetta di connettere dispositivi tramite Bluetooth è una comodità irrinunciabile.

Grazie al Bluetooth, infatti, si possono gestire sia le chiamate in viva voce, sia lo scorrimento della musica senza utilizzare direttamente il telefono. Questo evita, tra le tante cose, inutili distrazioni che possono compromettere la guida.

Ma non tutti sono a conoscenza del fatto che l’uso eccessivo di questa tecnologia può compromettere il funzionamento della batteria.

Infatti, l’utilizzo prolungato del Bluetooth fa scaricare la batteria dell’auto molto più velocemente del normale. Quindi se restiamo a terra e la macchina non si accende, probabilmente è anche per questo motivo a cui nessuno pensa!

