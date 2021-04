La natura ha delle proprie regole e non si può fare altro che rispettarle. Questa premessa è doverosa, soprattutto quando decidiamo di coltivare diverse piante contemporaneamente, nel nostro orto, o nei nostri vasi.

Se in cucina è buona usanza mescolare all’interno dei piatti diversi odori e sapori, nel giardinaggio non è così. Infatti, non tutte le piante si “sopportano” stando vicine!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Quindi oggi, vorremmo dare alcuni consigli ai nostri Lettori, riguardo queste dinamiche di antagonismo, soprattutto tra due piante in particolare. Infatti, davvero in pochi sanno che è un gravissimo errore mettere nello stesso vaso queste due piante, che insieme faranno molta fatica a crescere.

Due piante che hanno esigenze diverse

Quindi è importante sapere che ci sono piante (ed ortaggi) che se piantate vicine possono aiutarsi a vicenda. Ma al contrario, alcuni accoppiamenti possono essere addirittura dannosi.

Molti pensano di risparmiare tempo e spazio, piantando nello stesso vaso alcune di queste piante, senza sapere che in realtà è contro natura.

È il caso ad esempio del prezzemolo e del rosmarino.

Queste due piante sono le più diffuse nei giardini e nei balconi di noi italiani. Infatti, dato che stanno bene ovunque in cucina, fa sempre comodo averle sempre a portata di mano.

Ma in pochi sanno che è un gravissimo errore mettere nello stesso vaso queste due piante, che insieme faranno molta fatica a crescere.

Perché non si possono piantare prezzemolo e rosmarino vicine?

Il motivo per cui prezzemolo e rosmarino non vanno piantati insieme è perché crescono e sopravvivono in condizioni diverse.

La prima differenza sta proprio nel terreno.

Il prezzemolo, ad esempio, preferisce terrenti umidi, mentre il rosmarino, come già spiegato in questo articolo, ama terreni più secchi e ben drenati.

In secondo luogo, il prezzemolo non va associato con erbe a crescita lenta o media, come il caso del rosmarino.

In linea generale è bene ricordare che non è mai una buona idea quella di piantare insieme erbe aromatiche annuali, con quelle perenni.