Esiste un metodo infallibile che non tutti conoscono e che sbagliano a non provare perché elimina le macchie di vino e aloni in modo strepitoso

Ci sono molti rimedi per eliminare le macchie di vino dai tessuti, ma il più delle volte rimane un fastidiosissimo alone permanente. Esiste un metodo infallibile che non tutti conoscono e che sbagliano a non provare perchè elimina le macchie di vino e alone in modo strepitoso. Le macchie di vino sono tra quelle più ostinate e sono difficili da eliminare in modo definitivo dai tessuti. Il vino dal suo colore intenso tende a lasciare macchie e aloni permanenti che rovinano i tessuti anche dopo il lavaggio. Quindi, è fondamentale conoscere come intervenire rapidamente e far diventare i capi splendenti e soprattutto senza aloni.

Esiste un metodo infallibile che non tutti conoscono e che sbagliano a non provare per eliminare le macchie di vino e alone in modo strepitoso

È importante intervenire sulle macchie di vino rapidamente. Quindi, abbiamo pensato di esporre varie soluzioni in modo da eliminare subito la macchia senza rovinare il tessuto. Basta utilizzare semplici ingredienti naturali che generalmente si hanno in casa.

Le macchie di vino sui tessuti necessitano del pretrattamento, perché il solo lavaggio in lavatrice non è sufficiente.

Consigli e rimedi naturali per eliminarle definitivamente

Il rimedio più usato e che dà ottimi risultati è il sapone di Marsiglia. Strofinare la macchia di vino con il sapone di Marsiglia (panetto). Lasciare agire qualche minuto e inserire il capo in lavatrice.

Questo rimedio è molto efficace sia sulle macchie fresche che quelle secche.

Anche il sale è un ottimo rimedio naturale, ed è molto efficace sui tessuti resistenti. Basta cospargere la macchia con il sale e lasciare agire dai 5 agli 8 minuti. Poi, facendo molta attenzione, versare sopra il tessuto dell’acqua bollente. Lasciare agire qualche minuto e continuare con il normale lavaggio.

Lo smacchiante naturale per eccellenza è il percarbonato di sodio all’ossigeno attivo. È utilizzato molto come pretrattante per eliminare le macchie di vino rosso dalle tovaglie e dal tessuto delle camicie. Bisogna preparare una soluzione di acqua e percarbonato di sodio e mettere in ammollo il tessuto. Per i tempi, consigliamo di seguire le indicazioni contenute sulla confezione.

Infine, per i tessuti delicati è possibile eliminare le macchie imbevendoli prima con dell’alcool denaturato e successivamente bagnarli con l’aceto bianco. Poi procedere con il lavaggio come d’abitudine.