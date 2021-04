La pianta di limone per il suo frutto è molto preziosa e indispensabile. È coltivata non solo nel giardino di casa ma anche sui balconi. Il suo frutto pieno di proprietà benefiche è usato per svariati usi (ricette, pulizia della casa e salute). I limoni sono ricchi di vitamina C e grandi alleati del sistema immunitario. Ma spesso succede che le piante di limone si ammalano e non danno i frutti sperati. Per ottenere un albero carico di limoni bisogna curare la pianta di limone con questo sorprendente rimedio ed evitare la caduta di frutti e foglie ingiallite e nere. Vediamo di cosa si tratta considerando anche i consigli degli esperti sulla cura e pulizia della pianta.

La pianta di limone è una pianta con vegetazione perenne, ma per avere un albero carico di limone e un frutto sano necessita di cure appropriate.

In particolare, le malattie più comuni che bisogna individuare e stroncare subito sono la formazione di larve e parassiti, cercando di evitare prodotti tossici.

Le malattie più comuni sono:

a) cocciniglie: hanno dimensioni e forme diverse si insidiano sulla frutta, sui fiori e sui rami. Tolgono la linfa vitale alla pianta, creando il disseccamento dei rametti e la caduta prematura dei limoni;

b) fumaggine: è simile alla muffa nera e nasce dalla secrezione delle cocciniglie;

c) antracnosi: secca i fiori, le foglie e i rami;

d) minatrice serperntina: una larva molto pericolosa che si insidia tra le foglie provocandone l’accartocciamento.

Come renderla rigogliosa?

Ecco, dunque, come ottenere un albero carico di limoni bisogna ed evitare la caduta di frutti e foglie ingiallite e nere. I rimedi naturali sono molti, in quest’articolo è possibile trovare alcuni consigli: rimedi naturali per la pianta di limone.

Gli esperti consigliano che per migliorare lo stato di salute della pianta di limone è meglio operare prima una pulizia spazzolando il tronco. Questo permette di eliminare rami secchi. È possibile utilizzare dei guanti a maglia metallica o una spazzola di ferro. Inoltre, questa azione fa sì che una parte di insetti muoia semplicemente.

Poi, bisogna intervenire con prodotti specifici dove quelli fatti in casa non riescono. In particolare, in commercio è possibile trovare delle combinazioni di insetticida e olio minerali.

Questa soluzione forma una patina che asfissia le larve e gli insetti. Bisogna fare molta attenzione all’uso di questi prodotti utilizzando guanti, maschera, cappuccio, eccetera.

Si raccomanda di seguire strettamente le istruzioni indicate sulla confezione. Inoltre, per questi trattamenti bisogna rispettare le stagioni.