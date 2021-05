La Redazione di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, illustra un importante messaggio pubblicato dall’INPS. Si tratta del messaggio n.1917 del 13/5/2021, con il quale si rende nota la ripresa degli accertamenti di esistenza in vita, sospesi dall’emergenza epidemiologica. Ricominciano gli accertamenti di esistenza in vita per i pensionati all’estero. Ma attenzione perché è davvero importante la compilazione di questo documento, altrimenti la pensione sarà sospesa per questi pensionati.

Come già illustrato dalla Redazione, l’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero, si effettua ogni anno dall’istituto Citibank NA. Ovvero, la banca fornitrice, per conto dell’INPS, del servizio di pagamento delle pensioni estere. Tuttavia l’emergenza da COVID-19, ha richiesto una nuova programmazione. Con il messaggio n.1917/21 del 13 maggio 2021, ricominciano gli accertamenti, con una differente calendarizzazione e articolazione delle aree geografiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Attenzione perché è davvero importante la compilazione di questo documento, altrimenti la pensione sarà sospesa per questi pensionati

A partire da maggio 2021, Citibank spedirà le richieste di attestazione dell’esistenza in vita ai pensionati residente in Europa, Africa ed Oceania. Ad esclusione dei Paesi dell’Est Europa e dei Paesi Scandinavi. Gli interessati dovranno restituire l’attestazione alla banca entro settembre 2021. Qualora non pervenga, l’erogazione della pensione del mese di ottobre si effettuerà in contanti presso gli sportelli di Western Union. Qualora l’interessato non provveda a riscuotere la rata personalmente e, in caso di mancata attestazione entro il 19/10/2021, l’INPS sospenderà la pensione da Novembre 2021.

Citibank, pertanto, invierà una lettera con le istruzioni da seguire e il modello di attestazione da compilare. Il modulo è personalizzato per ciascun pensionato, qualora si smarrisca, l’interessato dovrà contattare il Servizio di assistenza della Banca.

Modalità per fornire la prova dell’esistenza in vita

Citibank ha previsto diverse modalità per gli interessati di fornire la predetta prova, ovvero: