Le piante possono portare grandi effetti positivi nelle nostre case. Esse innanzitutto migliorano immediatamente l’aspetto estetico dell’abitazione, con i colori sgargianti dei loro fiori e foglie. E poi, possono avere tante altre utilità.

Pensiamo ad esempio alla menta: in un articolo precedente ne avevamo parlato, specificando come essa possa attirare la fortuna e fare bene alla salute. Altre invece scacciano le zanzare, e hanno diverse proprietà benefiche.

Oggi ne vedremo tre in particolare che non possono proprio mancarci. È scientificamente dimostrato che chi ha queste tre piante in casa è molto più sano e felice. Il motivo è presto detto: tutte rimuovono agenti nocivi dall’aria, e quindi ci fanno bene al corpo e la mente.

Sansevieria

La sansevieria è ottima perché riesce a rimuovere in maniera rapidissima le tossine dalla casa, e produrre tantissimo ossigeno. Questo renderà quindi più sano l’ambiente, e potremo presto sentire i buoni effetti su di noi.

Inoltre, la sansevieria riempirà di verde l’abitazione, creando un effetto esotico davvero piacevole.

Zamioculcas

Anche la zamioculcas è utile per far sparire agenti inquinanti dall’aria, e per nostra fortuna non rende neanche necessarie molte cure. Essa è originaria dell’isola di Zanzibar, in cui il clima è molto caldo. Quindi se viviamo in un appartamento, ed abbiamo paura che l’afa estiva uccida le nostre piante, scegliamo la zamioculcas. Essa resisterà senza problemi.

Falangio

In inglese il falangio viene detto “spider plant”, ovvero “pianta ragno”. Il nome può sembrare minaccioso, ma in realtà è dovuto semplicemente alla sua forma che ricorda un po’ il corpo del ragno con le sue zampe. Esso, oltre ad essere sano come le due sopra, dà anche origine ad altre piante che si generano al fondo delle sue foglie. Insomma, spesso ne basta uno solo per avere effetti depurativi molto duraturi, grazie alle incredibili capacità riproduttive.

È scientificamente dimostrato che chi ha queste tre piante in casa è molto più sano e felice. Quindi senza ulteriori indugi proviamo a prenderne una o due, e non ne resteremo affatto delusi.