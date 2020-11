Nel seguire un regime alimentare ipocalorico, attenzione per chi è a dieta perché anche nella frutta e verdura si nascondono molti carboidrati e calorie. Perché quando si parla di carboidrati viene subito in mente l’alimento per eccellenza della dieta mediterranea, ovverosia la pasta. Ma anche il pane, i grissini, i taralli e tutti i prodotti da forno.

Ed invece, giusto per fare un esempio, anche mangiare troppe banane può fare ingrassare. Basti pensare che sono circa 90 le calorie per ogni 100 grammi di banana. Ma quel che più può sorprendere è che dei 100 grammi di banana ben 23 grammi rientrano tra i carboidrati.

Questo non vuol dire che le banane facciano ingrassare più della pasta a parità di quantità assunte, tutt’altro. Ma in ogni caso fare il conto delle calorie non guasta mai anche quando si porta in tavola la frutta e la verdura. Rimanendo sempre nel campo della frutta, al pari della banana, pure quella secca è per esempio ricca di carboidrati a partire dalle noci e dalle arachidi, e passando per le nocciole e, soprattutto, per i pistacchi.

Il radicchio verde spicca per la quasi assenza di carboidrati con poche calorie

Mediamente, rispetto alla verdura ed agli ortaggi, la frutta è quella che è decisamente più ricca di carboidrati. Ma è sempre bene conoscere i valori nutrizionali dei cibi che si portano in tavola. Per esempio, a parità di quantità, i peperoni hanno carboidrati pari a circa tre volte quelli della lattuga, e due volte quelli dei funghi. Così come pure il cavolo è relativamente ricco di carboidrati rispetto ad altre verdure come l’indivia che ne contiene la metà. Mentre uno dei campioni low carb è il radicchio verde che, tra l’altro, ha appena 15 calorie circa ogni 100 grammi.