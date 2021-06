L’estate è alle porte e l’obiettivo e quello di tornare in forma il prima possibile. Ma è sorprendente come un incredibile integratore naturale bruci i grassi e attenui la fame permettendo di perdere chili senza grossi sacrifici. La natura ci è sempre vicina e ci offre rimedi naturali come la Garcinia e il tè verde. Utilizzandoli in combinazione associando una dieta sana e praticando dello sport, ci aiutano a raggiungere i risultati più rapidamente.

Esiste un frutto che arriva dall’Indonesia, la sua forma è quella di una piccola zucca di colore verde e si chiama Garcinia Cambogia. La buccia contiene il principio attivo dell’acido idrossicitrico che è in grado di calmare la fame aumentando il senso di sazietà e stimola il metabolismo. Nello specifico ha la capacità di inibire la trasformazione degli zuccheri in grassi bloccando l’enzima coinvolto nel processo favorendo il dimagrimento.

Tè verde

La Garcinia è spesso associata al tè verde negli integratori che si trovano in commercio. Il tè verde a differenza di quello nero ha un potere antiossidante e gode di proprietà termogeniche. Utile in regime di restrizioni, dieta e stress, perché favorisce il consumo di energia da parte del nostro organismo, spingendo il nostro corpo a consumare grassi. Inoltre, abbinato alla Garcinia Cambogia lavora in sinergia e sfruttando al massimo le proprietà raggiungendo in poco tempo gli obiettivi prefissati.

Importante uno stile di vita sano

È importante associare agli integratori uno stile di vita sano. Non esistono integratori miracolosi, è fondamentale seguire un regime alimentare corretto. Tutti i giorni bisogna: fare movimento, mangiare bene, riposare il giusto. Inoltre, prima di iniziare diete o assumere integratori si consiglia di consultare il proprio medico di famiglia.

