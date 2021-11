Siamo rientrati tardi da lavoro o non abbiamo avuto un momento libero durante la giornata. Arriva ora di cena e non sappiamo proprio cosa preparare che sia buono e veloce. Apriamo il frigo e lo fissiamo per un buon quarto d’ora senza avere nessuna idea. È una scena che sarà sicuramente capitata a tanti, decidere cosa cucinare non è sempre facile.

Per questo motivo consigliamo una ricetta semplice da cucinare in pochi minuti, le scaloppine. Questo secondo piatto molto apprezzato e non richiede troppi sforzi. Siamo abituati a prepararle al limone, ai funghi o magari al latte, i piatti più classici. Non tutti sanno però che possiamo cucinare delle squisite scaloppine anche con altri agrumi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Facciamo il pieno di vitamina C con queste deliziose scaloppine preparate come dei veri chef

Abbiamo visto che altro che arance e mandarini, tra gli agrumi il più ricco di Vitamina C è proprio questo. Stiamo parlando delle amate clementine, dolci e succosi frutti di stagione. Impossibile resistere alla loro bontà, tant’è che spesso una tira l’altra.

La ricetta di oggi prevede proprio l’uso di questi agrumi ricchi di vitamina C, ma sveleremo anche il segreto per una preparazione perfetta.

Ingredienti per 2 persone:

400 gr di fettine di vitello;

25 gr di burro;

80 gr di farina;

2 clementine;

1 porro;

salvia;

vermouth rosso;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

In un mixer o tritatutto mettiamo la farina, la salvia e un pezzetto di scorza di clementina. Tritiamo bene finché non sarà tutto ben amalgamato;

Prendiamo le nostre fettine di carne e usiamo un batticarne per renderle fini. Lo spessore di ogni fettina dovrebbe essere di circa mezzo centimetro. È proprio questo il segreto per delle scaloppine a regola d’arte, devono essere sottilissime. Se non abbiamo un batticarne mettiamo la fettina tra due foglie di carta forno e appiattiamole con una bottiglia di vetro;

Una volta ben battute infariniamole entrambe nel mix di farina che abbiamo preparato. Facciamo aderire bene la farina;

Puliamo il porro, affettiamone una metà e spremiamo gli spicchi di clementina per estrarne il succo. Teniamo da parte un paio di spicchi che ci serviranno come decorazione;

In una padella sciogliamo il burro e aggiungiamo il porro. Dopo qualche minuto aggiungiamo le fettine e rosoliamole. A fiamma alta versiamo il vermouth e facciamolo evaporare, dopodiché rimettiamo a fuoco medio. Giriamo le scaloppine e ripetiamo il procedimento usando il succo di clementine questa volta;

Facciamo restringere il sughetto, aggiustiamo di sale e pepe, le scaloppine saranno pronte in pochi minuti. Impiattiamole, poi immergiamo gli spicchi rimasti nella salsa per rosolarli velocemente. E copriamo le scaloppine con la salsa e gli spicchi.

Ecco quindi, facciamo il pieno di vitamina C con queste deliziose scaloppine preparate come dei veri chef. Una buona occasione per portare in tavola un piatto particolare con un agrume che fa bene alla salute. Anche se le clementine non sono in prima posizione, contengono molta vitamina C.

Approfondimento

Per un aperitivo veloce e gustoso dobbiamo assolutamente provare queste squisite rose di pasta sfoglia