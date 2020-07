E’ possibile sorpassare in prossimità di un passaggio a livello?

Per rispondere alla domanda: è possibile sorpassare in prossimità di un passaggio a livello? occorre, fare rinvio alle norme del Codice della Strada. Inoltre, preliminarmente, bisogna soffermarsi sulle nozioni di passaggio a livello e di sorpasso. Iniziando da quest’ultima, si può dire che una normale manovra di sorpasso si compie in questo modo: – si controlla preventivamente che la segnaletica non la vieti e che vi siano le condizioni (di visibilità, atmosferiche, ecc.) idonee ad effettuarla in sicurezza; – ci si sposta sulla corsia di sinistra, segnalando lo spostamento con gli indicatori di direzione; – si accelera per superare il veicolo che precede, avendo cura, nel momento dell’affiancamento, di mantenere la giusta distanza dal mezzo; – si rientra prontamente sulla corsia di destra, senza creare intralcio alla circolazione.

Queste regole, valgono in genere per ogni tipo di sorpasso e devono, chiaramente, essere osservate, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.

Concetto di passaggio a livello

Quindi, per rispondere alla domanda: è possibile sorpassare in prossimità di un passaggio a livello? Occorre anche soffermarsi su quest’ultimo concetto. Secondo il Codice della Strada, il passaggio a livello è un’intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza. Essa è situata tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria. In altri termini, il passaggio a livello è un incrocio, dove ad intersecarsi non sono due strade, ma una strada e una linea ferroviaria.

Considerata, quindi, la particolare pericolosità di un passaggio a livello, il codice della strada prevede particolari regole per effettuare il sorpasso in prossimità di esso. In conclusione, alla domanda suddetta, rispondiamo che è vietato il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello, solo se bisogna impegnare la semicarreggiata opposta. Perciò, è consentito sorpassare i veicoli fermi al passaggio a livello, se non occorre occupare il lato riservato al senso opposto di marcia. Altra regola, è che è consentito il sorpasso in prossimità del passaggio a livello senza barriere, se la circolazione è regolata da semafori. Ciò, in quanto la presenza dei semafori, rende la manovra sicura.

Approfondimento

