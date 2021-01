L’astrologia ritiene che il giorno di nascita influenzi decisamente il temperamento di un individuo. Ebbene il campo di intervento delle stelle coinvolge anche il rapporto con l’altro, che sia un’amicizia o un amore. Sembra dunque che per alcuni segni zodiacali la fedeltà possa essere solo un’utopia, ed in quanto tale, una condotta di vita irrealizzabile.

Vediamo dunque quali sono i segni zodiacali per i quali è impossibile rimanere fedeli.

Capricorno e Sagittario

I primi che vanno menzionati sono il segno del Capricorno e del Sagittario.

Ebbene, per i Capricorno tradire non è un grosso problema. Per questo non si pentiranno della propria infedeltà. Non si preoccuperanno nemmeno di come le loro azioni possano influenzare la vita di un’altra persona. Tuttavia, a loro difesa, i Capricorno si difendono asserendo di essere traditori fisici e non emotivi. Spesso giustificano una infedeltà, a sé stessi ed agli altri, semplicemente come una pausa da una relazione a lungo termine. In questo modo tentano di salvaguardare la propria moralità.

I nati sotto il segno del Sagittario sono i migliori playboy dello zodiaco. Vivono il tradimento come un gioco a cui adorano partecipare. Pur avendo consapevolezza che non è lo stile di vita giusto, non possono proprio evitare di tradire, quando tutto va storto nella relazione che stanno vivendo. Spesso si trovano ad utilizzare l’infedeltà come cura per lo sfogare stress e tensioni lavorative.

I segni zodiacali per i quali è impossibile rimanere fedeli

Bilancia e Gemelli

I nati sotto i segni cosiddetti “doppi” di Bilancia e Gemelli non possono non venire ricordati.

Ebbene i primi nascono già padroni “dell’arte dell’inganno”. Possono uscire con due o più persone anche per un lungo periodo di tempo senza destare alcun sospetto. Continuano addirittura a mantenere un rapporto illecito anche se scoperti. Trovano giustificazione al loro comportamento in una filosofia di vita molto semplice: ognuno deve fare ciò che si sente. Questo fa sì che solo in seguito una Bilancia si renda conto di quanto il proprio comportamento infedele possa aver ferito l’amico o il partner.

Infine menzioniamo i Gemelli. Questi hanno una tipica modalità di rendersi infedeli. Ebbene, i nati tra il 21 maggio ed il 21 giugno di solito tradiscono i partner con coloro che sono loro vicini e nella cerchia ristretta delle frequentazioni, come per esempio amici o parenti.

Ecco dunque svelati segni zodiacali per i quali è impossibile rimanere fedeli.