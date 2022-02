Se la settimana dovesse chiudere su questi livelli sarebbe l’ottava consecutiva al ribasso. Inoltre, il ribasso dal massimo recente è stato, fino ad ora di circa il 30%. Mai il titolo era andato incontro a un ribasso così profondo. Anche nel febbraio, dopo lo scoppio della pandemia, le quotazioni avevano perso così tanto. D’altra parte, il titolo negli ultimi 3 anni era salito senza soste arrivando a guadagnare oltre il 1000% rispetto ai livelli di esordio a Piazza Affari.

Quindi, il titolo Digital Value non aveva mai passato un periodo così buio. Cosa fare nelle prossime settimane?

Prima di dare la parola all’analisi grafica andiamo ad analizzare la valutazione del titolo e a valutare le prospettive di crescita degli utili e del fatturato.

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le azioni Digital Value risultano essere sopravvalutate. Fa eccezione il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, secondo il quale il titolo è sottovalutato del 30%.

Gli analisti continuano a essere molto positivi sul titolo con previsioni sullo sviluppo dell’attività del gruppo molto positive. Si prevede, infatti, una forte crescita del fatturato nei prossimi esercizi. Secondo le previsioni degli analisti, infatti, la crescita è un punto di forza per la società, come dimostra l’andamento previsto per i prossimi tre anni: +89% entro il 2023.

Non deve meravigliare, quindi, che nell’ultimo anno gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo sia le stime sul fatturato della società che le previsioni di utili per azione.

Molto importante è anche la situazione finanziaria che risulta essere molto solida. Sia l’indice di liquidità di breve che di lungo periodo, infatti, sono superiori a 1. Inoltre il rapporto tra debito totale e capitalizzazione è di poco inferiore al 25%.

Per gli analisti che si occupano del titolo il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 45%.

Il titolo Digital Value (MIL:DGV) ha chiuso la seduta del 9 febbraio a quota 87,5 euro in rialzo del 4,29% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista ed è diretta verso il II obiettivo di prezzo on area 80,8 euro. Questo livello potrebbe offrire un’eccellente ancora di salvezza per i rialzisti ormai in profonda crisi visto il lungo ribasso. La tenuta di questo livello, infatti, potrebbe far ripartire al rialzo le quotazioni di Digital Value. In caso contrario il titolo potrebbe dirigersi verso il III obiettivo di prezzo in area 61,0 euro.

