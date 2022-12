Anche se l’euro continua a mostrare i muscoli nei confronti del dollaro, potremmo essere arrivati a un punto nodale della storia. Infatti, il rialzo dell’euro contro il dollaro potrebbe essere arrivato al capolinea. Questo è quanto ci dice la stagionalità del cambio tra la moneta unica europea e il biglietto verde.

Perché la riscossa del biglietto verde potrebbe essere dietro l’angolo

Il mese di novembre e di dicembre hanno visto un rialzo importante dell’euro contro il dollaro. Il dollaro, infatti, è sceso rispetto alla maggior parte delle valute in un contesto di scambi incerti e poco significativi venerdì. D’altra parte i dati segnalavano un leggero raffreddamento dell’economia statunitense, rafforzando le aspettative di minori aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e migliorando la propensione al rischio degli investitori.

Oltre a queste considerazioni di carattere macro, c’è anche la stagionalità a favore dell’euro contro il dollaro. Come si vede dalla figura precedente, infatti, il mese di dicembre è quello con la più alta probabilità di vedere l’euro prevalere sul dollaro. Il mese di gennaio, invece, è tra quelli che, negli ultimi 20 anni, vede solo una probabilità del 40% per l’euro di prevalere sul dollaro. Seconda la Storia, quindi, a partire da gennaio potremmo assistere a prese di beneficio se non un’inversione di tendenza.

Prima di passare all’analisi grafica facciamo notare come, a parte per il mese di dicembre, per gli altri non ci sia una chiara evidenza statistica sul comportamento più probabile.

Qualora l’euro dovesse nuovamente perdere quota contro il dollaro, allora potrebbe diventare più costoso andare in vacanza negli Stati Uniti.

Il rialzo dell’euro contro il dollaro potrebbe essere arrivato al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 23 dicembre la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0618, in rialzo dello 0,16% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un rialzo dello 0,30%.

Un rialzo così prolungato dell’euro contro il dollaro non si vedeva da fine 2020. L’incrocio rialzista delle medie, infatti, è in corso da 33 sedute. Tuttavia, sono ormai sei sedute che le quotazioni si stanno muovendo in uno stretto trading range che ha favorito l’avvicinamento delle medie. Ecco, quindi, che diventa sempre più probabile un incrocio ribassista. Monitorare con attenzione la tenuta della media di lungo (linea rossa). Una chiusura giornaliera sotto questo livello, infatti, potrebbe favorire un’accelerazione ribassista.

Era da un anno e mezzo che non si vedevano 6 settimane consecutive al rialzo. L’euro, quindi, si mantiene impostato al rialzo contro il dollaro e al momento non si vedono grossi problemi all’orizzonte. Ci sono, quindi, elevate probabilità che l’euro sia salpato verso un importante rialzo contro il dollaro.