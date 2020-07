Attenzione all’importo massimo degli assegni bancari. Infatti con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni sono state introdotte delle importanti limitazioni alla circolazione del denaro contante e non solo. Le limitazioni, infatti, riguardano anche gli assegni bancari, con particolare riferimento agli importi e alla trasferibilità. Con la normativa antiriciclaggio che è anche tra le più complesse al mondo, si è cercato di arginare il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco e dell’evasione fiscale. Vediamo, dunque, qual è l’importo massimo degli assegni bancari. Prima, però, spendiamo qualche parola sull’assegno bancario.

Cos’è l’assegno bancario

L’assegno bancario è uno strumento con il quale è possibile eseguire pagamenti senza ricorrere al denaro contante. E’ uno tra i più sicuri mezzi di pagamento anche perchè tracciabile. Con l’assegno bancario un soggetto il cd. “traente” ordina ad un altro soggetto il cd. “trattario” di versare un determinato importo in favore di un terzo ossia il beneficiario. Il traente è il titolare di un conto corrente mentre il trattario è la banca presso la quale è aperto il conto. Gli assegni vengono rilasciati dalla banca in blocchetto previa richiesta del cliente e autorizzazione della banca stessa.

Attenzione all’importo massimo degli assegni bancari

Secondo la normativa, gli assegni bancari ma anche quelli circolari sono prestampati con la clausola della “non trasferibilità”. Le banche sono, infatti, tenute a rilasciare i moduli di assegni bancari e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola. Ogni assegno munito di clausola può essere emesso per una somma pari o superiore a mille euro. Il cliente che, invece, desidera l’assegno in forma libera senza clausola, deve innanzitutto fare esplicita richiesta alla banca, pagando l’imposta di bollo di euro 1.50 a assegno richiesto. Gli assegni bancari non riportanti la clausola di non trasferibilità possono essere emessi in forma libera fino all’importo di euro 999,99.

Investi nel crowdfunding immobiliare con la nuova piattaforma Bridge Asset! - Scopri di più »

Pertanto, al di là del limite previsto per i pagamenti con assegni che non prevedono la clausola di non trasferibilità, non esiste un importo massimo per i pagamenti eseguiti tramite assegni bancari.