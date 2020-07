Oggi verrà attivato il bonus da 100 euro sulla busta paga per i dipendenti. Il bonus è riservato a tutti i dipendenti con un compenso non superiore a 28.000 euro lordi l’anno. Si tratta di un ampliamento del bonus già presente di 80 euro, creato dal governo Renzi. Il bonus, approvato con l’ultima legge di bilancio del 2019, prende avvio da oggi. Sarà prevista invece una detrazione per chi guadagna più di 40.000 euro lordi l’anno.

Vediamo come funziona più nel dettaglio. Da oggi al via il bonus busta paga, ecco come richiederlo.

Bonus busta paga, di cosa si tratta

Il bonus verrà applicato sullo stipendio, ampliando quello già esistente degli 80 euro stanziati dal governo Renzi sei anni fa. A introdurre questo buono Irpef è stato un decreto dello scorso gennaio. Quindi, la decisione, è stata presa prima dell’emergenza Coronavirus. Il decreto è nato dall’accordo di Movimento 5 stelle, Italia Viva, Liberi Uguali e PD. A finanziare la misura del governo Conte, l’ultima legge di bilancio 2019. Dunque, da oggi al via il bonus busta paga, ecco come richiederlo.

Come richiederlo?

Come richiedere il bonus che scatta oggi? Per questo bonus, non sarà necessario presentare alcuna richiesta. I 100 euro verranno accreditati direttamente sullo stipendio. Chi percepisce una mensilità tra gli 8.174 e i 26.600 euro lordi, avrà un aumento di 20 euro. Se prima infatti, con il bonus Renzi, avevano un bonus di 80 euro, ora ne percepiranno 100. Se invece si percepiscono 28.000 euro lordi, per la prima volta si potrà usufruire di un bonus. Dunque, verranno versati100 euro in più sulla busta paga.

Per il discorso detrazioni, invece, ne usufruirà chi percepisce fino a 35.000 euro lordi l’anno. Chi ne guadagna più di 40.000, vedrà la detrazione azzerata.

I bonus e le detrazioni saranno disponibili unicamente per lavoratori dipendenti.