Il Natale è arrivato, ma assieme a questo bisogna fare attenzione alle truffe del Natale che fanno perdere soldi. Cosa fare per evitarle? Lo vediamo ora assieme passo passo. In questi lunghi mesi di pandemia l’e-commerce ha fatto un balzo in avanti registrando incrementi da record. Mentre invece il fatturato dei negozi è in calo. Il Governo ha messo dunque in atto il famoso cashback, insolito metodo per portare i cittadini italiani a spendere i soldi nei negozi fisici. Assieme al cashback, il Governo ha inserito anche la lotteria degli scontrini altro modo per spingere le persone a fare acquisti in negozio durante il periodo natalizio.

Molte persone però ancora scelgono l’online per i propri acquisti: perché più comodo e immediato. Ma sicuro? A volte non è così sicuro. Le truffe online infatti sono aumentate dell’89%. Online, quando si naviga, si viene costantemente bombardi da offerte lampo, super sconti e oggetti in edizioni limitata a prezzi stracciati, ma è veramente così? Purtroppo no, ecco perché bisogna fare attenzione alle truffe di Natale.

Sono stati moltissimi i casi di persone che si sono rivolte alle autorità dichiarando di aver acquistato dei doni natalizi o addirittura un nuovo albero di Natale e di non averlo mai ricevuto. E che se si provava a contattare il negoziante, ma questo era irraggiungibile, sparito nel nulla.

Cosa fare per evitarle?

Per evitare le truffe di Natale sono importanti alcuni accorgimenti. E in questi accorgimenti la Polizia Postale ha emanato un vero e proprio vademecum su cosa bisogna fare per evitare le truffe del Natale. La prima cosa da fare sicuramente è quello di controllore il sito su cui si vuole acquistare una cosa. Cercarlo online, vedere le recensioni e in extremis chiamare anche il numero fisso. Altra cosa importante da fare è controllare che il numero di Partita Iva sia vero e registrato all’Agenzia dell’Entrate. Se si naviga con lo smartphone si consiglia di utilizzare le app ufficiali del negozio e per il pagamento di usare carte ricaricabili, non carte direttamente collegate al conto bancario.

