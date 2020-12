Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Svelata dagli esperti la razza di cane ideale per la difesa personale ma adatta per i bambini. Condividere la propria vita con un cane è il regalo più grande che una persona può fare a sé stessa e alla propria famiglia.

Le caratteristiche dell’affetto e dell’amore incondizionato che si ricevono sono impossibili da trovare altrove. Inoltre, sono in tanti a sottolineare come la presenza di un cane, come di un gatto, aiuti l’educazione dei bambini. Questi ultimi, infatti, imparano molto dall’animale e, in futuro, la loro idea di affetto sarà condizionata in positivo da questa esperienza.

L’importanza della razza

Per quanto ci si riferisca alla stessa specie, ogni cane è differente e presenta caratteristiche fisiche e comportamentali particolari. Sebbene, dunque, i fattori che determinano il carattere siano principalmente personali, viene ribadito da molti come un ruolo non indifferente lo abbia la razza. Esistono, infatti, diverse razze nella specie canina, ognuna con proprie caratteristiche.

Dalla razza conosciuta come quella più intelligente, a quella nota come la più agitata, la lista è molto lunga. Se è vero che il fattore genetico può giocare un ruolo non indifferente, è anche importante sottolineare come a questo deve essere sempre legata una buona educazione. Solo così si potrà godere dei benefici che il cane è in grado di donarci, senza incontrare difficoltà.

Con ciò a mente, in questo articolo presentiamo una razza conosciuta per la sua capacità di proteggere il padrone ma, allo stesso tempo, di essere docile e affettuosa. Ecco, infatti, svelata dagli esperti la razza di cane ideale per la difesa personale ma adatta per i bambini.

Il dobermann

Il cane in questione è conosciuto con il nome di dobermann. Questa razza, di origine tedesca, è amatissima, e vedendone le caratteristiche se ne comprende bene il motivo.

La razza è nota per mostrare una grande fedeltà e attenzione nei confronti del padrone. Sono, infatti, cani di difesa a tutti gli effetti, ideali se si vive da soli e se si teme di uscire tardi la sera per portarlo a spasso. Questo animale sarà, infatti, in grado di difenderci contro possibili aggressori. Allo stesso tempo, però, i dobermann sono cani dolcissimi e incredibilmente affettuosi.

Legano molto anche con i bambini e non vi è motivo di temere ad averli in casa con loro. Come detto prima è necessario, però, adottare, sin da quando il cane è cucciolo, un’educazione ferrea. Se all’animale viene insegnato ad amare e a rispettare, non sarà mai aggressivo, indipendentemente dalla razza.

Il modo migliore per insegnare l’amore al nostro amico a quattro zampe, semplice quanto vero, è quello di amarli. Facendo ciò avremo in casa un cane deciso e pronto a difenderci in caso di pericolo ma, allo stesso tempo, premuroso nei confronti dei nostri figli.

Ecco, dunque, svelata dagli esperti la razza di cane ideale per la difesa personale ma adatta per i bambini.