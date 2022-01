Siamo all’inizio dell’anno e probabilmente ancora tutti stiamo cercando di intercettare se la fortuna sarà dalla nostra parte nel 2022. In realtà abbiamo tentato di predire qualche segnale in base a quello che le Stelle sembrerebbero indicarci. Per approfondire l’argomento, a gennaio ecco chi sarà baciato da fortuna e denaro e chi dall’amore secondo l’oroscopo 2022.

Infatti, chi può dirlo, potremmo ritrovarci investiti da un’inaspettata fortuna semplicemente frugandoci nelle tasche. La ragione risiede in una rara moneta da 1 euro che avrebbe acquistato un valore esorbitante grazie alle sue caratteristiche.

I fortunati che trovano in tasca questa rara moneta da 1 euro potrebbero guadagnarne 40.000

Il Mondo delle monete da collezione e della numismatica è davvero affascinante e, spesso, tendiamo a considerare di valore solo monete storiche. In realtà non è solo l’anno di stampa o il Paese di provenienza a rendere appetibile una moneta agli occhi dei collezionisti. Talvolta infatti potrebbe accadere che durante la fase di stampa, non tutte vengano prodotte rispettando le caratteristiche originali.

Quando una moneta dalla Zecca dello Stato è coniata in modo non conforme, si dice che la moneta presenta difetti di conio. Questo accade molto raramente e, spesso, se ne sospende l’immissione nel mercato o se ne predispone il ritiro. Tuttavia talvolta queste rare monete rimangono in circolazione diventando l’oggetto del desiderio di collezionisti e appassionati.

Seppur raro, infatti, non è impossibile trovarsi in tasca una vera e propria fortuna.

È il caso ad esempio di questa rarissima moneta da 20 centesimi potrebbe valere fino a 10.000 euro.

Dritto e rovescio

Come tutti sappiamo le monete dispongono di due facce che generalmente siamo solito chiamare “testa e croce”. In realtà i nomi appropriati sono dritto e rovescio. Entrambe le facce devono presentare delle caratteristiche che riguardano la data di emissione o la certificazione della Zecca dello Stato. La moneta da 1 euro italiana ad esempio presenta sul dritto l’uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci e le 12 stelle rappresentanti i Paesi europei. Dovrebbero essere inoltre presenti la data di emissione e la lettera “R”, marchio della Zecca di Roma.

Ebbene, recentemente su una nota piattaforma di commercio online è in vendita una moneta da 1 euro che non presenterebbe nessuna di queste caratteristiche. A parte l’uomo vitruviano, infatti, mancherebbero data di emissione e il marchio della Zecca. A far salire ulteriormente il valore sarebbe inoltre la zigrinatura sul bordo diversa dal normale.

Ecco perché i fortunati che trovano in tasca questa rara moneta da 1 euro potrebbero guadagnarne 40.000. Ad ogni modo l’invito è sempre quello di rivolgersi ad esperti del settore per una corretta valutazione della moneta.