È importante dedicare quotidianamente del tempo alle pulizie di casa, per far sì che il nostro ambiente domestico sia sempre adeguatamente igienizzato. Spesso, questo ci costa anche tempo e fatica perché possiamo trovarci a dover rimuovere dello sporco incrostato, soprattutto negli angoli dove sembra non voler andare via. In particolare, il pavimento tende a sporcarsi molto velocemente perché ci camminiamo sopra costantemente e quindi necessita di qualche attenzione in più.

Ad esempio, molti non sanno che basterebbe 1 solo ingrediente che tutti abbiamo in casa per pulire le fughe del pavimento risparmiando tempo e denaro.

Ma anziché aceto o bicarbonato, per pulire il pavimento potremmo utilizzare questo apprezzatissimo prodotto noto anche per la sua incredibile versatilità.

Rimedi naturali

Generalmente per pulire la nostra casa tendiamo ad acquistare prodotti specifici nei negozi ma possono essere poco salutari per l’ambiente. Ci sono però dei rimedi naturali che possono essere molto efficaci e alcune volte li abbiamo già a disposizione, evitando così inutili spese.

Per esempio, se siamo alle prese con le pulizie di casa, potremmo utilizzare 3 preziosi ingredienti economici per avere vetri sempre splendenti e senza aloni.

Anche per quanto riguarda i pavimenti potremmo utilizzare un prodotto naturale apprezzato per le sue proprietà benefiche: si tratta del sale di Epsom.

Anziché aceto o bicarbonato ecco come far brillare il pavimento grazie a un solo insospettabile ingrediente naturale ricco di proprietà

Il sale di Epsom prende il suo nome dell’omonima città situata in Gran Bretagna ed è considerato un rimedio naturale efficace da avere sempre a disposizione in casa. Questo ingrediente è preziosissimo poiché è composto da cristalli di solfato di magnesio ed il suo aspetto ricorda quello del classico sale da tavola. Questo sembrerebbe avere delle proprietà benefiche sull’organismo ma potrebbe essere utile anche nell’ambiente domestico.

Per sgrassare e pulire delle aree del pavimento particolarmente sporche, potremmo creare una pasta densa, mescolando poca acqua insieme a questo sale.

Procediamo posizionandola sulle zone interessate, attendiamo per far sì che agisca e strofiniamo bene sullo sporco con l’aiuto di uno spazzolino. Infine, dovremo solo pulire bene le aree interessate per eliminare sia la crema che lo sporco, così potremo vedere le aree maggiormente colpite tornare a splendere.

Invece, per far brillare e sbiancare tutto il pavimento di casa, specie quello con le piastrelle, utilizzeremo solamente quattro o cinque cucchiai di questo sale.

Riempiamo un secchio con dell’acqua calda e versiamo all’interno il sale di Epsom con il detersivo che utilizziamo solitamente. A questo punto procediamo con la pulizia, passando il mocio per tutta la casa, così riusciremo anche a dare nuova lucentezza alle piastrelle opacizzate.

