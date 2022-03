A inizio anno lo sviluppo di nuovi dispositivi in grado di sanificare l’aria efficace anche contro la variante Omicron aveva messo le ali al titolo Beghelli. Il rialzo, però, non aveva avuto vita lunga visto che dai massimi segnati a metà gennaio il titolo ha perso oltre il 40%. Adesso, però, bisogna fare attenzione alle azioni Beghelli in quanto presto potrebbero partire al rialzo.

Il rialzo di oltre il 13% cui abbiamo assistito nel corso della seduta del 14 marzo, infatti, potrebbe avere un impatto molto positivo sull’andamento del titolo. Soprattutto se si correla questo andamento con quanto osservato settimana scorsa. In quel caso, infatti, il titolo, dopo aver toccato livelli che non vedeva da fine 2020, ha finalmente chiuso la settimana al rialzo di circa il 4%. Questo risultato è stato accompagnato dal raggiungimento del II obiettivo più probabile della proiezione ribassista in corso in area 0,309 euro e dal suo successivo, immediato, recupero. Si sono, quindi, create tutte le condizioni per una probabile inversione rialzista.

Dove potrebbe condurre questo nuovo, probabile, rialzo?

Il livello chiave da monitorare con attenzione in chiusura settimanale passa per area 0,37 euro. La sua violazione al rialzo, infatti, potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo in area 0,421 euro. Qualora, poi, il rialzo dovesse continuare gli obiettivi più probabili si trovano in area 0,557 euro e in area 0,693 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, le quotazioni dovessero chiudere sotto area 0,309 euro, allora le quotazioni di Beghelli potrebbero dirigersi verso l’obiettivo successivo in area 0,215 euro.

Prima di chiudere questa sezione facciamo notare che negli ultimi 3 mesi Beghelli è stato più volatile del 90% dei titoli italiani muovendosi tipicamente di +/- 9% a settimana.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato il titolo Beghelli risulta essere sopravvalutato se si considerano il PE e il PEG. Secondo il Price to Book ratio, invece, è fortemente sottovalutato. Questa indicazione è confermata dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

Secondo l’unico analista che copre Beghelli il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 70%.

Attenzione alle azioni Beghelli in quanto presto potrebbero partire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Beghelli (MIL:BE) ha chiuso la seduta del 14 marzo in rialzo del 13,58% rispetto alla seduta precedente a quota 0,368 euro.

Time frame settimanale