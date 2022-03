Un pantalone difficilmente riesce a essere scomodo e poco adatto alla vita di tutti i giorni. L’importante è puntare su quello giusto e sul tessuto migliore per raggiungere una situazione di comfort. Il discorso è notevolmente più complicato per le donne in gravidanza che, magari, scelgono di non optare sempre per abiti premaman.

Come vestire per avvertire il massimo della comodità e quali capi scegliere per non rinunciare allo stile? Gonna al polpaccio e cardigan coordinato sono deliziosi, così come gli abiti ampi e leggermente stretti in vita. Ma come fare con i pantaloni? Esistono modelli che valorizzano il corpo senza opprimerlo?

Qualche possibile outfit di tendenza

Prima di capire di quali pantaloni si tratti, quali sono i capi che non possono mancare nel guardaroba in gravidanza? E quali quelli che bisognerebbe evitare?

Importanti icone di stile come, prima, Chiara Ferragni e, poi, la bellissima Rihanna mostrano che in gravidanza è uno spreco rinunciare alla propria femminilità. Sicuramente, nel corso dei mesi, occorre fare pace con la pancia che cresce visibilmente e che non può essere compressa dall’abbigliamento.

In genere, comprare qualche vestito di una o 2 taglie in più è, comunque, un investimento. Dopo la gravidanza e il parto, sarà possibile usarlo come capo oversize.

Preferire capi in maglia aiuta ad avere sempre a disposizione capi che si modellano sul corpo che cambia. Poi, gli amatissimi leggings, ancora più comodi in dolce attesa. Tra i vestiti più consigliati i prairie dress, ovvero abiti ampi e comodissimi, oltre che super primaverili.

Recuperiamo dall’armadio questi pantaloni comodi con cui vestirsi anche in gravidanza senza usare abiti premaman ed essere sempre cool

Si tratta dei pantaloni a coste, un particolare intreccio a rilievo, che crea l’illusione di strisce verticali sul tessuto. Questi sarebbero, innanzitutto, comodissimi, perché non stringono sulla pancia e perché particolarmente elastici. Anche il particolare tessuto di realizzazione è perfetto per la primavera e si tratta di una tendenza popolarissima già dallo scorso anno.

Trovare dei pantaloni per gravidanza senza usare quelli premaman (dotati di fascia) è davvero impegnativo. Ma questi pantaloni sono una soluzione di tendenza, veramente graziosi anche in abbinamento a un cardigan e scarpe comode.

Insomma, recuperiamo dall’armadio questi pantaloni comodi con cui vestirsi non solo in dolce attesa.

I pantaloni a coste rientrerebbero tra i modelli che snelliscono fianchi e cosce di tutte le donne senza stringere la vita. Inoltre, stanno bene praticamente con qualsiasi scarpa, dai tacchi alle comodissime sneakers.

