Siamo abituati ad assumere farmaci anche in assenza di prescrizione medica. Abbiamo mal di testa e prendiamo un analgesico, abbiamo la febbre e prendiamo un antipiretico. Ma siamo sicuri che facendo così non corriamo dei rischi?

In questo articolo vedremo che l’assunzione prolungata e frequente di particolari farmaci, che tutti una volta nella vita abbiamo preso, è controproducente. Consigliamo di rivolgersi sempre al medico per qualsiasi domanda e di leggere sempre il foglio illustrativo.

Facciamo attenzione ai principi attivi contenuti in questi farmaci

L’ibuprofene è il principio attivo contenuto nin molti medicinali antinfiammatori e serve per le malattie reumatiche, per il mal di testa e per i dolori mestruali. Il diclofenac è presente negli analgesici contro gli strappi muscolari e dolori alle articolazioni.

Questi sono farmaci antinfiammatori e antidolorifici non steroidei (FANS) da banco, venduti anche senza la ricetta del medico.

Attenzione all’assunzione di questi famosi farmaci antinfiammatori da banco si potrebbe rischiare l’infarto

Come sostiene l’Agenzia Italiana del Farmaco citando un articolo pubblicato su The Lancet, non dovremmo fare abuso dei farmaci, a maggior ragione senza prescrizione medica. L’agenzia, infatti, afferma che dovremmo fare Attenzione all’assunzione di questi famosi farmaci antinfiammatori da banco si potrebbe rischiare l’infarto. L’uso prolungato e costante debilita in maniera non indifferente l’endotelio vascolare in modo tale da essere meno abile nella dilatazione. Inoltre ciò rende possibile l’ostruzione di vasi sanguigni e arterie da parte di accumuli di grasso in altre arterie, rischiando così l’infarto e ictus ischemici.

Si raccomanda di fare molta attenzione con l’assunzione continuativa di questi farmaci. È vero che anche le persone in ottimo stato di salute rischiano ma ovviamente l’ipertensione e altre malattie cardiovascolari hanno un certo peso.

Anche se non espressamente indicato, anche il ketoprofene è un FANS. Bisogna stare molto attenti ad assumere questo farmaco perché, oltre al fatto che la sua assunzione prolungata potrebbe provocare l’infarto, non è indicato per le persone con problemi gastrointestinali. Soprattutto in caso di ulcera poiché potrebbe causare emorragia gastrointestinale.

Possiamo acquistare i farmaci sopra citati ma non esageriamo con l’assunzione. Consigliamo di rivolgere le domande anche al farmacista che saprà consigliare quale farmaco assumere. Ma soprattutto leggiamo il foglietto illustrativo che ci indicherà le giuste dosi. Tuttavia parliamone con il medico o con il farmacista.

