La necessità di mangiare sano e mantenerci in salute anche attraverso le abitudini alimentari è sempre più sentita da tutti. Ecco che piovono ricette salutari alle volte però con poco sapore che lasciano un pochino insoddisfatto il palato. Per non cedere alla pericolosa tentazione di appagarci con cibi grassi o pieni di zuccheri, ecco un’alternativa sana al classico e golosissimo pesto. Il pesto vegetale con olive verdi, mandorle e un ingrediente segreto super sano.

L’ingrediente di questo cremosissimo pesto perfetto per chi ha colesterolo alto e allergie

L’ingrediente che fa la differenza in questo piatto è l’edamame. Ancora troppo poco conosciuto e consumato.

Si tratta di baccelli acerbi della soia e si presenta come un fagiolo verde. Le sue proprietà nutrizionali sono sorprendenti come ci suggerisce l’USDA, dipartimento Agricoltura degli Stati Uniti.

Una porzione da 100 gr contiene pochissimi grassi è ricco di sali minerali, proteine e carboidrati. Ideale quindi come piatto unico dato il suo grande apporto energetico. È ricco anche di antiossidanti, omega 3 e 6. Ma un altro aspetto non di poco conto è il suo livello di istamina, quasi nullo. Perciò è fra i pochi alimenti vegetali che non sono coinvolti nelle allergie crociate. Per essere totalmente sicuri di questo però è sempre meglio consultare il proprio medico che ci saprà rassicurare conoscendo la nostra storia clinica.

Scopriamo la ricetta

Ingredienti per fare il pesto:

200 gr di edamame;

200 gr di taccole;

100 gr di olive verdi;

30 gr di anacardi;

50 gr di mandorle;

1 spicchio di aglio;

1 cucchiaio di capperi;

350 gr di spaghetti;

Olio evo q.b.

Si inizia facendo saltare le taccole in padella con un filo di olio evo, aglio e sale, si può aggiungere anche una punta di peperoncino. Cuocere col coperchio per una ventina di minuti, se necessario aggiungere dell’acqua. Saltare allo stesso modo anche l’edamame ma basteranno 10 minuti di cottura.

Nel frattempo versare nel mixer anacardi, mandorle, capperi e olive. Unire l’edamame. Aggiungere un filo d’olio e frullare il tutto per ottenere un pesto cremoso. Scolare la pasta e condirla. Terminiamo guarnendo il piatto con le taccole intere.

Abbiamo scoperto che l’ingrediente di questo cremosissimo pesto perfetto per chi ha colesterolo alto e allergie oltre che essere insolito e gustoso è ricco di preziosi antiossidanti.

