Negli ultimi 5 anni le azioni Interpump Group hanno corso veramente tanto. La performance, infatti, è stata di oltre il 300% con un rialzo medio annuo del 60%. Non deve, quindi, sorprendere se di tanto in tanto assistiamo a delle fasi di ritracciamento che servono a scaricare la tensione sul titolo e a permettere, a chi è bravo a individuare i livelli chiave, di entrare a livelli più interessanti.

Nel corso delle ultime settimane il titolo ha proprio vissuto una di queste fasi di debolezza che, però, adesso potrebbe essere agli sgoccioli. Infatti, la chiusura settimanale potrebbe far ripartire al rialzo le azioni Interpump.

Come si vede dal grafico la tendenza in corso è al ribasso e ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 61,40 euro. Dopo la rottura di questo importante supporto, settimana scorsa abbiamo assistito a un immediato recupero del livello violato al ribasso. La conferma, che si potrebbe avere dalla chiusura del 17 dicembre, darebbe un fortissimo impulso al titolo che potrebbe partire per rialzo che ha il suo capolinea in area 104,2 euro. Un chiaro e forte segnale in questa direzione si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 67,92 euro.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al ribasso il prossimo obiettivo si troverebbe in area 53,70 euro. La massima estensione del ribasso, poi, si trova in area 46,00 euro.

La valutazione di Interpump Group

Dal punto di vista dei fondamentali Interpump è messa molto bene. La società, infatti, gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Le previsioni di fatturato della società, poi, sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo.

Tuttavia, tra i punti negativi di Interpump ricordiamo la sua eccessiva valutazione in termini di multipli di mercato. Con un rapporto prezzo/utili di 27.65 volte il risultato del 2021, la società opera a livelli di multipli relativamente elevati. Inoltre, il valore dell’azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 4.49 volte le vendite societarie, è relativamente elevato.

Secondo gli analisti che coprono Interpump il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

La chiusura settimanale potrebbe far ripartire al rialzo le azioni Interpump: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 16 dicembre a quota 61,45 euro in rialzo dello 0,62%, rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

