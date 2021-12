Tra le spese che maggiormente gravano sulle famiglie rientrano sicuramente quelle inerenti all’istruzione. Più i figli crescono e più le spese aumentano, soprattutto quando si arriva all’università. In questo caso, infatti, oltre alle tasse di iscrizione, le famiglie, molto spesso, devono sostenere le spese per vitto e alloggio. Pertanto per gli studenti fuori sede le spese si triplicano. A tal proposito è bene ricordare che l’INPS versa 4.000 euro alle famiglie con figli studenti fuori sede che compilano questa domanda. Ma nel 2022 sono pronte al via le domande per assegni INPS fino a 2.000 euro per le famiglie con figli studenti. In particolare si tratta di un bando di concorso a favore dei figli o orfani o equiparati di:

iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;

iscritti al Fondo IPOST;

L’INPS ha previsto per l’anno accademico 2019/2020, un concorso per il conferimento di borse di studio pari a:

2.000,00 per i corsi universitari;

1.000,00 euro per i corsi post lauream.

Quali requisiti sono necessari?

L’Istituto ai fini della partecipazione al bando richiede che lo studente non abbia già fruito per l’anno 2019/2020 di benefici simili d’importo superiore al 50%. Nonché che non sia vincitore del bando INPS “Collegi Universitari” e che abbia un’età inferiore ai 32 anni.

Inoltre si richiede, per il bando relativo ai corsi universitari, che gli studenti non siano fuori corso e abbiano sostenuto tutti gli esami. Nonché che abbiano una media ponderata minima di 24/30 per l’anno accademico per cui si concorre e che abbiano conseguito tutti i crediti.

Mentre per il bando previsto per corsi post lauream, si richiede l’iscrizione al corso di specializzazione nell’anno 2019/2020 con un voto di laurea di 92/110.

I partecipanti al concorso dovranno essere iscritti alla banca dati dell’INPS. I richiedenti che non siano iscritti dovranno provvedervi almeno 10 giorni prima della scadenza del bando. Per la domanda gli utenti dovranno possedere SPID, CIE o CNS. Inoltre il richiedente, prima d’inoltrare la domanda, dovrà presentare la DSU per la determinazione dell’ISEE 2022 per le prestazioni universitarie. La domanda va presentata esclusivamente online, dalle ore 12,00 del 20 gennaio 2022 fino alle ore 12,00 del 21 febbraio 2022.

L’attestazione dell’ISEE è molto importante perché determina la graduatoria. Infatti le graduatorie sono predisposte sulla base dei punteggi ottenuti, sommando i punti corrispondenti al valore ISEE con la media o il voto di laurea. Ad esempio ad un ISEE fino a 8.000 euro corrispondono 14 punti, mentre ad un ISEE superiore ai 40.000,00 euro corrispondono 2 punti.

Per informazioni dettagliate si può consultare direttamente il bando

