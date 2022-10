Non mostrare la foto profilo WhatsApp ad alcuni contatti è una possibilità che l’app offre attraverso pochi passaggi. Un’opportunità per chi vuole tutelare la privacy, evitando che specifiche persone la vedano.

Un’esigenza che potrebbe riguardare tanti, se si considera la diffusione capillare dell’applicazione. Quasi tutti la usano.

Una situazione confermata dalle difficoltà generate dal down della piattaforma di messaggistica, avvenuto il 25 ottobre.

Ecco come nascondere la foto profilo WhatsApp ad alcuni contatti, i passaggi

Dopo aver aperto l’applicazione, quando ci si troverà nella schermata con l’elenco delle chat, si dovrà andare in alto a destra.

Lì ci sono le tre lineette che consentono di aprire un menù da cui si dovrà:

andare in Impostazioni

cercare e “tappare” su Privacy

cercare e cliccare su Immagine del profilo

A questo punto si vedranno quattro opzioni, ognuna delle quali ha un significato preciso.

Chi può vedere la propria foto su WhasApp? Le quattro opzioni

Per capire quale si dovrà utilizzare per nascondere la foto profilo WhatsApp a chi si desidera, è bene fare un piccolo riepilogo. Le quattro opzioni sono:

Tutti. Con questo settaggio chiunque abbia il numero di telefono sarà in grado di visualizzare l’immagine. Si prenda l’esempio di un personaggio pubblico o di un lavoratore di cui molti hanno il contatto telefonico. A tutti sarà concessa la possibilità di vedere la foto.

I miei contatti. Questa è l’opzione che fa in modo che a poter visualizzare l’immagine del profilo WhatsApp siano unicamente i contatti che si hanno in rubrica. Chi possiede il numero, ma non fa parte dei contatti non avrà questa possibilità

“I miei contatti eccetto…”. Selezionando questa opzione, si aprirà la propria rubrica in cui si potranno selezionare a uno a uno i numeri che non potranno vedere la foto WhatsApp. Dopo aver fatto la propria scelta, si potrà selezionare il pulsante di conferma in basso a destra. La propria foto sarà nascosta a quanti saranno finiti nella lista.

Nessuno. L’ultimo settaggio porta a rendere impossibile la visualizzazione della propria immagine del profilo a chiunque.

Come non far vedere l’immagine solo ad alcuni contatti

Ipotizzando che stia cercando di capire come nascondere la foto profilo WhatsApp ad alcuni contatti, l’opzione giusta è “I miei contatti eccetto..”.

Basterà seguire la procedura e scegliere coloro i quali saranno selezionati non potranno vedere la foto. Potrà essere, ovviamente, anche un singolo contatto.

Qualora lo si volesse si potrà anche salvare ad hoc un numero rubrica sgradito e impostare i settaggi affinché non possa vedere la foto.

Gestire la privacy su WhatsApp

L’ipotesi di nascondere l’immagine del profilo WhatsApp non è l’unica esigenza che potrebbe avere chi vuole tutelare la propria privacy. Per gestirla è bene ricordare che le quattro opzioni citate sono praticamente identiche anche per altre impostazioni.

Si fa riferimento a:

ultimo accesso e on line (inteso come stato)

info

stato

Si potrà scegliere a chi nascondere e a chi mostrare i quattro elementi citati.

Whatsapp: sempre tanti aggiornamenti e procedure utili

WhatsApp è un’applicazione in costante sviluppo. Questo fa sì che spesso emergano novità difficili da seguire per chi non è appassionato di tecnologia o non ha il tempo di informarsi.

Molti, ad esempio, potrebbero notare che da qualche tempo non si vedono più le immagini ricevute su WhatsApp sul proprio dispositivo. Tuttavia, basta approfondire perché foto di non vanno in galleria per capire che, in realtà, si tratta di un miglioramento della funzionalità dell’applicazione.

Così come è molto utile sapere se l’app è da aggiornare o meno. Basta seguire pochi passaggi per scoprire come fare.