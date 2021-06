Ci sono tantissimi oggetti che nella vita di tutti i giorni ci tornano utili, anche se nel loro piccolo. Ma regolarmente, dopo averli utilizzati li gettiamo nella spazzatura. Avevamo già mostrato al pubblico come era possibile ottenere dei gadget e degli strumenti pratici e carini per la casa con cose di poco conto. In un articolo passato, ad esempio, abbiamo visto come riciclare un semplice mazzo di carte da gioco in modo originale e utile.

Con un po’ di fantasia e i consigli della nostra Redazione si può realmente ridare una seconda vita alle cose. Anche oggi vedremo come riciclare degli oggetti monouso che non credevamo potessero tornarci ancora utili. Infatti lo facciamo sempre ma buttare cucchiai e cucchiaini di plastica è una sciocchezza perché si possono riutilizzare in questi modi sorprendenti.

Un simpatico portacandele

Iniziamo tagliando il manico ai cucchiai. Disponiamo le palette su un piattino in cerchio, a mo’ di corolla. Creiamo 3 o 4 cerchi sempre più piccoli, uno sopra l’altro. Incolliamo le palette per tenerle attaccate al piattino. Mettiamo infine un po’ di colla anche al centro del “fiore” e vi poggiamo un piccolo contenitore che farà da porta lume. Vanno benissimo quelli in plastica della marmellata, come quelli che troviamo negli alberghi.

Dei fantasiosi tulipani

Dipingiamo con tempere o vernice acrilica la parte superiore dei cucchiai. Possiamo anche comprarli già colorati. Intanto che la vernice asciuga avvolgiamo della carta crespa gialla attorno a un fil di ferro, tenendola insieme con della colla resistente. Ora incolliamo insieme i manici di due cucchiai e attacchiamo in mezzo la carta col fil di ferro che farà da pistillo. Uniamo poi altri quattro cucchiai e formiamo la corolla del fiore di plastica. Infine avvolgiamo intorno ai manici una striscia di carta crespa di un altro colore (meglio se verde) che farà da gambo. Ripetiamo lo stesso procedimento con gli altri cucchiai e inseriamoli in un grazioso vaso da fiori.

Un’originalissima lampada

Tagliamo il manico dei cucchiai. Stavolta ce ne serviranno un bel po’. Tagliamo in due anche una bottiglia di plastica e incolliamo alla parte superiore le palette dei cucchiai rivolte verso il basso. Foriamo poi il tappo e facciamo passare il cavo della corrente con la lampadina nella bottiglia. Lo colleghiamo al soffitto e siamo pronti per accendere la nostra fantasiosa lampada.

