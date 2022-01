I segni zodiacali non sono tutti uguali, lo sanno bene gli esperti e gli appassionati di astrologia.

Ovviamente anche all’interno dello stesso segno ci saranno personalità diverse, molto dipenderà infatti dal tipo di persona e dal carattere di ognuno.

Tuttavia ci sono alcuni tratti distintivi che caratterizzano i vari segni zodiacali che, volenti o nolenti, si troveranno all’interno dei loro rappresentanti.

Alcuni segni zodiacali tendono ad essere molto irascibili, altri più tranquilli, altri ancora romantici e pacati.

Ogni segno zodiacale, però, nasconde un lato del proprio carattere che potrebbe rivelarsi utile per farsi comprendere meglio dagli altri.

Oggi si andrà a vedere cosa nascondono tre segni zodiacali in particolare, il Toro, il Cancro e il Leone.

Attenzione al Toro ma anche a questi 2 segni zodiacali che potrebbero nascondere incredibili sorprese in amore e amicizia

I nati sotto al segno del Toro tendono ad aprirsi agli altri con una certa dose di diffidenza dettata dalla paura della delusione.

Nonostante questo i Tori tendono a nascondere il loro lato romantico e sentimentale che viene mostrato solamente a poche persone.

Sono pochi, infatti coloro che possono godere pienamente della parte sensibile e ricca di empatia di questo segno zodiacale.

Anche se molto generoso il Toro è un segno che nasconde una certa dose di gelosia nei confronti delle proprie cose.

Sia gli oggetti materiali che le persone possono risvegliare nei Tori un vero e proprio senso di possesso. In molti potrebbero pensare che dipenda dall’insicurezza provata ma non è così. La ragione profonda è la necessità di difendere strenuamente tutto ciò che è proprio o si ritiene tale da ingerenze esterne. Attenzione al Toro ma anche a questi 2 segni zodiacali di cui si tratterà a breve, il Cancro e il Leone.

Cancro

Il secondo segno di cui si tratterà è il Cancro, uno dei segni simbolo della contraddizione. I nati sotto questo segno sono spesso etichettati come lunatici e capricciosi. Tuttavia si tratta di un segno che fa della riservatezza un’arma di protezione verso gli agenti esterni.

Il Cancro è pervaso da una sorta di malinconia che non lo abbandona neppure nei momenti di apparente serenità.

Molto legato al passato e alla propria famiglia è un segno che ha difficoltà a vivere tranquillamente il presente.

Anche se non si direbbe a volte i nati sotto a questo segno tendono ad essere molto testardi. Sicuramente un atteggiamento ottimo quando si vuole ottenere qualcosa che, però, potrebbe sfociare in un disastro quando ci si fissa su cose impossibili.

Leone

Da ultimo quello che per tutti è il re dello zodiaco. I nati sotto il segno del Leone sono testardi, orgogliosi, inclini all’ira e amano stare al centro dell’attenzione.

Nonostante possa essere ritenuto un segno difficile da gestire basterà entrarci in confidenza per far crollare le maschere.

I Leoni, nonostante il carattere a volte brusco, amano stare in compagnia creandosi una sorta di microcosmo in cui essere re.

Il bisogno degli altri, però, a volte si trasforma in un boomerang che li porta a circondarsi di persone poco compatibili.

La superbia è sicuramente uno dei difetti che meglio cercano di nascondere i Leoni, un senso di superiorità che spesso infastidisce chi li circonda.

Anche se apparentemente accettano le critiche in realtà non le tollerano e tenderanno ad irritarsi quando qualcuno farà notare incongruenze nel loro comportamento.