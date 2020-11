Quest’oggi i Consulenti di ProiezionidiBorsa, illustreranno ai Lettori come ottenere dall’INPS il QR Code per attestare in tempo reale lo stato di invalidità ed accedere subito alle agevolazioni.

Nell’era della digitalizzazione anche l’INPS quale ente previdenziale tra i più grandi e più complessi d’Europa, si sta muovendo nell’ottica della semplificazione.

Creare delle realtà trasparenti, moderne, digitali e facilmente accessibili a tutti i cittadini. Questo è uno degli obiettivi a cui puntano tutte o quasi, le amministrazioni pubbliche e private.

Anche lo SPID che dallo scorso 1°ottobre 2020 ha sostituito il vecchio PIN, è nato per semplificare l’accesso ai diversi portali delle Pubbliche Amministrazioni.

Infatti, con un’unica chiave di ingresso, oggi, si può accedere nel sistema online dell’Agenzia delle Entrate così come in quello dell’INPS o ancora del Comune di appartenenza o delle altre PA.

Anche il quick-response meglio noto come QR Code, è una novità che riguarda uno dei servizi online messi a disposizione del cittadino.

L’INPS lo ha illustrato con il Messaggio n. 4019 del 30 ottobre 2020.

Il nuovo sistema QR Code dell’Invalidità civile, riguarda tutti i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

Tuttavia, prima di soffermarci su come generare il proprio QR Code Invalidità vediamo insieme cos’è e quali informazioni contiene.

Cos’è il QR Code Invalidità

Il QR Code è un codice a matrice e consente al cittadino riconosciuto invalido civile di accedere subito alle agevolazioni di cui ha diritto.

Infatti, in tempo reale il cittadino può attestare il proprio stato di invalidità semplicemente esibendo il codice in formato cartaceo oppure in formato digitale dal proprio smartphone.

Grazie ad un normale lettore presente oramai su quasi tutti i dispositivi mobili e ad apposite app, tra le quali INPS Mobile, è possibile visionare in tempo reale tutte le informazioni che riguardano lo stato di invalidità di un soggetto.

Informazioni contenute nei verbali definitivi di prima istanza, di aggravamento, di revisione, di verifica straordinaria e di autotutela, sempre aggiornati purchè emessi dopo il 1°gennaio 2010.

Come ottenere dall’INPS il QR Code per attestare in tempo reale lo stato di invalidità ed accedere subito alle agevolazioni

Per ottenere il QR Code, il cittadino deve collegarsi sul sito ufficiale dell’INPS. Poi accedere con le proprie credenziali al servizio online dedicato e seguire le modalità ivi indicate.

Il codice dalla forma quadrangolare verrà rilasciato al richiedente in tempo reale anche in formato Pdf per essere eventualmente stampato e conservato.

Approfondimento

