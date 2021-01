Sempre più persone stanno iniziando a portare gli occhiali da vista. Questi, infatti, non sono utili solo se ci mancano delle diottrie. Anzi, molte persone usano gli occhiali solo per lavorare al computer e proteggere gli occhi dalla luce blu.

In ogni caso, chi porta gli occhiali sa bene quanto sia facile sporcarli. E quando le lenti sono sporche sembra di vivere in un mondo appannato. Per rimediare, molti puliscono o lavano gli occhiali anche più volte al giorno. Ma c’è un problema. Queste operazioni rischiano di rovinare le lenti. Come fare allora? Ecco 3 consigli per pulire gli occhiali da vista senza rovinarli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Non utilizzare la prima pezza che ci capita in mano

Il primo consiglio è semplicissimo. Per pulire gli occhiali non dovremmo mai utilizzare maglioni, magliette, gonne o altri tessuti. Certo, pulire le lenti con il lembo della maglietta è semplice e veloce. Così facendo, però, rischiamo di rigarle per sempre.

Utilizziamo invece un panno in microfibra. Spesso ce ne viene regalato un insieme al paio di occhiali. Il materiale di questo panno non è abrasivo e non rovina le lenti dei nostri costosissimi occhiali. Non dimentichiamo, però, che anche il panno in microfibra deve essere lavato regolarmente.

2 modi per lavare le lenti

Un altro modo per pulire gli occhiali è lavarli. Molti di noi passano gli occhiali sotto l’acqua tiepida strofinando le lenti con le mani. Attenzione, però, a non rovinarle! L’ideale sarebbe lavare le lenti con dell’acqua rigorosamente fredda aiutandosi con una goccia di sapone. Usiamo i nostri polpastrelli per insaponare le lenti e il panno in microfibra per asciugarli.

In alternativa si possono pulire gli occhiali con uno spray apposito. In questo caso basta spruzzare il liquido sopra alle lenti e rimuoverlo sempre con il piccolo panno in microfibra. Applichiamo questi 3 consigli per pulire gli occhiali da vista senza rovinarli e avremo lenti sempre perfette!