Nelle scorse settimane, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha diramato un avviso riguardante alcune modifiche sui libretti di risparmio postale. ricordiamo infatti che questi prodotti vengono emessi da CDP mentre Poste Italiane di occupa di collocarli presso la clientela.

Si tratta quindi di prodotti garantiti dallo Stato Italiano e presenti sul mercato in varie tipologie. Al riguardo, abbiamo già visto come scegliere il prodotto più conveniente in base al proprio profilo e alle proprie necessità.

Le novità introdotte spaziano su più fronti e riguardano, ad esempio, l’offerta Supersmart e alcuni limiti di prelievo allo sportello. Ad ogni modo procediamo con ordine e facciamo chiarezza su ogni singolo aspetto.

Le novità in merito all’offerta Supersmart

Un primo fronte di novità riguarda l’offerta Supersmart, la speciale promozione che consente di vincolare a tempo la liquidità (tutta o in parte). Rispetto alle somme libere depositate sul libretto, infatti, l’emittente consente di guadagnare tassi più vantaggiosi.

A partire dallo scorso 25 gennaio 2022, CDP ha reso disponibile una nuova offerta Supersmart destinata ai titolari del libretto postale Smart. In poche parole, il vincolo dura 180 giorni e rende un tasso di interesse nominale annuo lordo dello 0,40%. Contestualmente, CDP ha interrotto l‘offerta Supersmart della durata di 360 giorni.

Infine, sempre in tema di rendimenti sugli strumenti emessi da CDP, ecco quanto rendono 10.000 euro depositati in buoni fruttiferi a breve termine.

Attenzione al nuovo limite di prelievo per alcuni titolari di libretto postale in alcuni giorni da oggi ai primi di aprile

Un altro fronte di novità riguarda alcuni limiti al prelievo allo sportello da oggi, 22 febbraio, fino al 3 marzo e dal 26 marzo al 5 aprile. Dunque, attenzione al nuovo limite di prelievo nei casi che a breve diremo.

La novità riguarda solo i titolari di libretto Smart e di libretto nominativo ordinario (solo in caso di prodotto cartaceo). Senza carta libretto, il limite giornaliero di prelievo allo sportello, e negli uffici diversi da quello di apertura del prodotto, è elevato a 1.500 euro.

Attenzione al nuovo limite di prelievo per alcuni titolari di libretto postale in alcuni giorni da oggi ai primi di aprile

Infine vediamo qual è l’ultima novità entrata a regime sempre a partire dallo scorso 25 gennaio. Solo ai titolari di libretto Smart o nominativo ordinario (in entrambi i casi: monointestato) è concesso il versamento di vaglia (ordinari e circolari) al dopo incasso. La novità vale con riferimento al ricorso agli uffici postali differenti da quelli presso cui il libretto è stato aperto e mediante l’utilizzo della carta libretto.

Approfondimento

Quanto rendono i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori?