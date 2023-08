Quanto costa seguire le orme di Clint Eastwood partendo dall’Italia per una vacanza in Andalusia

È l’unico vero deserto europeo ed è stato protagonista in passato per le location di diversi film in cui era protagonista l’attore americano. Gli spaghetti western conobbero il massimo splendore negli anni 70 e oggi molti turisti organizzano le loro vacanze sulle orme dei vecchi eroi.

Sergio Leone e Clint Eastwood conoscevano bene il deserto di Tabernas nella regione spagnola dell’Andalusia. Rocce e canyon da percorrere con mezzi adatti insinuandosi dentro paesaggi duri ma ricchi di colore. Subito dopo Almeria che si affaccia sul Mediterraneo, il panorama cambia decisamente e s’incontra la Sierra Nevada in cui la natura domina senza se e senza ma. E lì venivano girate le sparatorie e i duelli raccontanti dal regista italiano e interpretati da Eastwood per riportarci nel selvaggio west americano dei secoli passati.

I voli per l’Andalusia dall’Italia partono da Milano, Roma e Napoli. I prezzi sono di 98 euro, 138 euro e 210 euro. 2 ore e mezza di viaggio da Milano e Roma, più di 5 ore di viaggio da Napoli. Il deserto andaluso si raggiunge in auto, è il mezzo che ci rende la vita più facile. Il consiglio è quello di alloggiare ad Almeria.

Itinerario completo

Quanto costa seguire le orme di Clint Eastwood? Se scegliamo di passare le notti ad Almeria, capoluogo andaluso, possiamo scegliere una sistemazione vicini a Playa de San Miguel. Il costo varia dai 70 euro a notte fino a 188 euro a notte per gli alberghi più consigliati dai viaggiatori. Sono presenti spa e palestre e la vicinanza con il mare renderà la vacanza variegata e mai noiosa. Da Almeria dobbiamo imboccare la A-7 e poi la A-92 percorrendo quasi 300 chilometri. Quindi prendiamo la N-340a direzione Tabernas. Mettiamo in conto che saranno necessari 30 litri di benzina che in Spagna costa 1,65 euro quindi parliamo di 50 euro.

Una volta arrivati possiamo ripercorrere, così come avviene in Nevada e Arizona, le tracce che hanno lasciato i film girati nel passato. In Andalusia abbiamo il Parco Mini Hollywood – Oasys, Parco Fort Bravo Studios e Parco Western Leone. Il primo è il più famoso e visitato, i biglietti costano 22 euro per gli adulti e 12 euro per i ragazzi. Prezzi speciali sono applicati a pensionati, invalidi, famiglie numerose e includono anche il pranzo.

Quanto costa seguire le orme di Clint Eastwood fino a Bogart e Casablanca

Dentro al Parco Mini Hoolywood ci sono 3 sezioni, una con le ricostruzioni del west americano, una che ospita uno zoo con 800 animali e 5.000 piante e una con il parco acquatico. A Tabernas sono presenti un castello e una chiesa medioevale che devono assolutamente essere visitati. La vacanza diventa da sogno se riusciamo a visitare tutti e 3 i parchi dedicati agli spaghetti western, se ci fermiamo ad assaggiare la cucina andalusa ad Almeria facendo anche qualche bagno. Ma soprattutto se riusciamo a visitare le altre città vicine come Malaga e Granada.

Il sud della Spagna è in grado si sorprenderci in tanti modi diversi. Nella punta più bassa troviamo lo Stretto di Gibilterra che ha sempre incuriosito i visitatori più incalliti e in diverse zone si sente il profumo di Rabat e Casablanca. E gli strascichi del film con protagonista Humphrey Bogart. Unire l’antico west americano con le atmosfere del Marocco crea un fascino che solo la Spagna ci può regalare. Si tratta di un viaggio davvero indimenticabile.