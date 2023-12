Il 2023 non ha fatto altro che avverare tutte le previsioni come dettate dal nostro studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi. L’anno doveva segnare il minimo nel primo trimestre e il massimo fra fine novembre e la prima decade di dicembre. Queste previsioni erano state poi confermate dal barometro della prima settimana dell’anno e di tutto il mese di gennaio. Il rendimento annuale doveva essere superiore al 20%. Quindi, tutto sembra essersi mosso come dal percorso campione dettato. Ora cosa attendere per il breve termine? Per i mercati azionari il mese di dicembre chiuderà sui massimi?

La statistica a favore

Il mese di dicembre del 2023 dovrebbe registrare un rendimento superiore al 2%. Il minimo dovrebbe essere stato segnato nella prima settimana, mentre il massimo dovrebbe formarsi nell’ultima, proprio a cavallo degli utimi 2 giorni di contrattazione.

Il rialzo dell’ultimo mese dell’anno solitamente tende a continuare fino alla data del 6 gennaio. Proprio intorno a questa data i nostri studi collocano la formazione di un massimo rilevante per i prossimi mesi. I primi 4/5 mesi del nuovo anno infatti vengono proiettati al ribasso.

Per i mercati azionari il mese di dicembre chiuderà sui massimi? Le medie storiche sembrano scommetterci

Alle ore 15:46 della seduta di contrattazione del giorno 12 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.783

Eurostoxx Future

4.539

Ftse Mib Future

30.375

S&P500

4.609,35.

Oggi scade un primo setup mensile e per il momento dopo un’apertura di giornata in forza sembra che si stia lasciando piede alla debolezza. I successivi, scadranno il 15 e poi il 27 dicembre. Domani è attesa la decisione della FED sui tassi e giovedì quella della BCE. Non attendiamo grossi scossoni alle porte, riteniamo infatti che da ora in poi, tranne fisologici aggiustamenti tecnici, i prezzi possano continuare a salire anche di un altro 2/3% fino alla fine del mese.

La nostra view rialzista verrebbe rimessa in discussione soltanto da un chiusura della seduta di contrattazione del 15 dicembre inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

16.405

Eurostoxx Future

4.409

Ftse Mib Future

29.860

S&P500

4.535.

