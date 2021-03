Qualche tempo fa ci siamo occupati di indagare i i pericoli legati a un determinato uso di shampoo. In particolare, abbiamo messo in evidenza il potenziale rischio di un ricorso costante a tre ingredienti: glicole propilenico, sodium lauryl sulfate (SLS) e sodium laureth sulfate (SLES).

Non meno rischioso tuttavia può essere l’uso di alcuni bagnoschiuma di dubbia qualità. Vere e proprie minacce per la pelle. Come se non bastasse, le minacce non riguardano solamente l’epidermide umana. Molti prodotti, infatti, costituiscono dei veri e propri pericoli per l’intero ambiente. Soprattutto quello marittimo. È in mare, purtroppo, che finiscono i prodotti che usiamo per lavarci.

Attenzione ai bagnoschiuma contenenti questi ingredienti

Dunque, è bene mantenere alta la guardia. E fare molta attenzione ai bagnoschiuma contenenti questi ingredienti che andiamo a elencare.

Quindi, è utile mettere in pratica una serie di semplici accorgimenti prima di acquistare un prodotto che può avere ripercussioni negative. Guardiamo sempre l’etichetta. E verifichiamo la presenza o meno nel flacone degli elementi di seguito riportati. La rilevazione di questi ingredienti è frutto di numerose e autorevoli ricerche approntate da diverse associazioni di categoria.

Ethylchloro, methyltiazolinone, isotiazolinone. Questi tre ingredienti sono ad alto contenuto tossico. Molto pericolosi soprattutto per l’ambiente acquatico. A farne le spese sono dunque più che altro le specie marine.

Petrolatum, paraffinum e dimetichone. Come si evince dalla radice del primo, si tratta di derivati del petrolio e di sostanza a base di silicone. Sono materiale scarsamente biodegradabili, nonché occlusivi per la pelle.

BHT. È un antiossidante. Si impiega nei bagnoschiuma e serve soprattutto per non rendere rancido il prodotto. È tuttavia un prodotto assai tossico per l’ambiente marittimo.

DMDM, Hydantoin, Diazolidinyl urea, Imidazolidinyl. Sono tutti conservanti che una volta venuti a contatto con l’acqua rilasciano formaldeide, un potente battericida. La pericolosità della formaldeide (o formalina), è stata oggetto recentemente del Regolamento UE 605/2014 che ne ha messo in evidenza i rischi per la salute umana. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal canto suo, ha statuito come limite massimo di concentrazione di formaldeide in casa 100 microgrammi per metrocubo.

In conclusione, facciamo attenzione ai bagnoschiuma contenenti questi ingredienti.