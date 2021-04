Congelare la carne è uno dei metodi più sicuri per conservare la carne. I macellai confermano che è possibile tenerla in freezer anche un paio di mesi, senza il rischio che si rovini. Per congelare la carne, conservandone salubrità, sapore e consistenza, è importante riporre particolare attenzione sin dalla prima fase di impacchettamento.

Attenzione agli errori comuni che tutti facciamo quando congeliamo la carne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Congelare la carne con la vaschetta di polistirolo

Può capitare ad esempio, quando si scongela la carne, di notare sulla superficie della carne una patina grigiastra. Si tratta delle classiche bruciature da freddo. Per evitare questo terribile effetto sarà fondamentale congelare la carne senza i vassoi di polistirolo in cui è contenuta. Questo tipo di plastica, così come i fogli particolarmente sottili, non sono adatte a prevenire i cristalli di ghiaccio. Meglio allora spostare la carne in buste di plastica facendo particolare attenzione a togliere tutta l’aria possibile.

Non segnare la data di congelamento

Nessuno lo fa ma segnare la data sulla busta della carne che si sta per congelare è fondamentale per evitare inutili rischi. Come sopra citato, la carne può essere conservata dai 2 a massimo 4 mesi: dopo di che potrebbe iniziare a perdere consistenza e sapore. Quindi meglio tenere le date bene in vista per un freezer con zero sprechi!

Come verificare che la carne congelata sia ancora in buono stato?

Semplice: basta osservarla. Se in superficie si creano dei cristalli di ghiaccio grandi o comunque più grandi rispetto alla solita patina bianca, vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto. Per fortuna non ci sono rischi per la salute: la carne, una volta cotta, sarà semplicemente più dura e secca.

E dopo aver fatto attenzione agli errori comuni che tutti facciamo quando congeliamo la carne, ecco il consiglio utile per scongelare la carne.

Per evitare la proliferazione di batteri, mai scongelare la carne mettendola sotto un getto di acqua calda. Il metodo più sicuro è quello di spostare la carne dal freezer al frigo. Ci vorrà sicuramente più tempo, ma con una buona organizzazione dei tempi si guadagnerà in gusto e salute.

Approfondimento

Il rimedio della nonna per conservare le foglie dell’alloro a lungo.