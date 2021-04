Stanno spopolando i prodotti di bellezza alla caffeina, sia quelli anticellulite per preparare il corpo all’estate, sia quelli dedicati ai capelli. È ormai dimostrato che la caffeina ha un effetto benefico sulla nostra chioma.

E la primavera è il momento giusto per rinforzarla, visto che presto arriverà il caldo e i capelli tenderanno a inaridirsi col caldo e a stressarsi a causa dei troppi lavaggi. E alle immersioni in piscina e nell’acqua del mare

Ecco il segreto incredibile e quali sono i benefici della caffeina e che tipi di prodotti utilizzare ogni settimana per avere capelli lunghi e luminosi, anzi da urlo. Una mini guida messa a punto da Noi del team Beauty di ProiezionidiBorsa.

Le proprietà

La caffeina prolunga la fase di crescita dei follicoli dei capelli, favorisce l’allungamento del fusto e stimola la proliferazione della cheratina sulla matrice dei capelli.

I capelli femminili risultano più sensibili alla stimolazione con la caffeina di quelli maschili. Dunque, è la caffeina il segreto incredibile per avere capelli lunghi e luminosi.

Chi ha capelli scuri può fare impacchi al caffè, sia utilizzando quello liquido che quello umido dei fondi della moka, praticamente a costo zero. Questo genere di applicazioni presentano anche il pregio di ravvivare il colore naturale e di coprire debolmente i capelli bianchi. Giusto fino al prossimo shampoo, però.

Chi ha i capelli chiari, invece, deve affidarsi a prodotti a base di caffeina, per non alterare il biondo platino o miele costruito dal parrucchiere, che ha studiato le nuance di ogni ciocca anche in base al taglio.

Per una routine settimanale a base di caffeina, possiamo cominciare con uno scrub che attiva la circolazione ed elimina le impurità. Gli shampoo a base di caffeina hanno bisogno di almeno cinque minuti di massaggio lento e paziente, per dispiegare la loro azione benefica sul nostro cuoio capelluto.

Per rinforzare i capelli e la crescita, si può utilizzare anche un balsamo alla caffeina oppure una lozione. Prima di andare a letto, non dimentichiamo, insieme alla nostra pastiglia di biotina pura, un elisir rinforzante alla caffeina da lasciar agire tutta la notte.