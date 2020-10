I denti sono una specie di biglietto da visita. Un bel sorriso, denti bianchi e sani, possono aprire molte porte. Eppure una delle operazioni più importanti per la cura del corpo, la pulizia dei denti quotidiana, spesso viene trascurata. L’igiene dentale è fondamentale per mantenere i denti non solo sani ma anche belli. E allora ecco di seguito alcune indicazioni utili per mantenere un sorriso smagliante e denti sani.

Quante volte al giorno è importante lavare i denti?

Se l’igiene orale è fondamentale, la domanda sorge spontanea: quante volte al giorno è importante lavare i denti? Sembra una domanda scontata, quasi banale, eppure molti su questo punto non hanno le idee chiare.

I dentisti sono d’accordo che dopo ogni pasto importante,è necessaria una pulizia accurata dei denti. Quindi dopo la colazione, per rimuovere i residui del cibo ma anche per rinfrescare l’alito dopo la notte.

I denti vanno lavati anche dopo pranzo, sempre per rimuovere cibi che possono danneggiare il dente e creare alitosi. L’igiene serale, dopo la cena, è altrettanto importante. Infatti, durante la notte si riduce l’auto detersione della saliva e i residui di cibo possono fermentare grazie ai batteri. Anche in questi casi, il rischio è di favorire l’alitosi.

Meglio però non lavarsi i denti troppo spesso. Ecco perché

Tuttavia è anche vero che non occorre lavarsi i denti troppo spesso. L’alimentazione giornaliera potrebbe non essere fatta solo dei tre pasti principali, ma anche di una serie di spuntini, magari a metà mattinata e a metà pomeriggio.

In questo caso non è necessario lavarli sempre. Ma può essere comunque utile sciacquarli con l’acqua, per eliminare qualche residuo rimasto in bocca o fra i denti. Ed è vero anche il contrario, se si fa un pasto solo al giorno, lavarsi i denti solo una volta non sarà sufficiente.

Quindi, lavarsi i denti è importantissimo. La pulizia quotidiana, almeno 3 volte al giorno dopo i pasti principali, rimuove la placca ostacolando la formazione della carie. Così si rafforzano i denti, grazie al fluoro contenuto nel dentifricio. Inoltre si mantiene più a lungo una brillantezza della arcata dentale che ci fa apparire più gradevoli a chi ci guarda.

