Oggi l’alga spirulina è inserita in molte diete e lavorazioni farmaceutiche. Questa incredibile alga benefica, che, anche nel nostro paese sta prendendo piede, possiede dei nutrienti assolutamente straordinari. Tanto che, 40 anni fa l’ONU lo definì l’alimento del futuro per la sua efficacia benefica. Una previsione rivelatasi assolutamente fondata, tanto da fare di questo cibo un cosiddetto “super food”. I nostri Lettori più assidui conosceranno questa definizione, perché la Redazione i suoi Esperti consigliano i super alimenti per le loro proprietà. Vediamo più da vicino perché l’alga spirulina sta diventando uno degli alimenti più completi e consumati dalla terra.

Un solo cucchiaio

40 anni fa l’ONU lo definì l’alimento del futuro nella sua efficacia benefica, dati questi suoi nutrienti così completi. Un solo cucchiaio di alga spirulina, infatti è in grado di donarci tanto quanto:

una bistecca di manzo con le sue proteine;

il calcio dei tre bicchieri di latte;

il ferro di un piatto di spinaci;

beta carotene addirittura di una quindicina di carote;

la stessa quantità di vitamina E di due cucchiai abbondanti di grano.

Talmente benefica ed efficace che moltissimi veterinari la consigliano anche per i nostri amici a quattro zampe.

Perfetta per coloro che amano lo sport ma non solo

Se volessimo metterci qui a parlare di tutti i benefici dell’alga spirulina, dovremmo utilizzare pagine intere del nostro sito. Chi già la assume, è in grado di capire di cosa stiamo parlando. I nostri Lettori, che invece ancora non l’avessero sperimentata, ignorano che:

fornisce energia e forza a coloro che praticano qualsiasi tipo di sport;

mantiene equilibrato il nostro peso corporeo in maniera naturale, sconfiggendone i grassi;

è un vero e proprio depuratore del nostro organismo;

contribuisce a mantenere sana e lucente la nostra pelle;

facilità il rinforzo la ricrescita dei capelli;

migliora la capacità di concentrazione e di sforzo intellettivo;

irrobustisce le unghie e le ossa.

Come dicevamo, è particolarmente consigliata a tutti i nostri amici domestici a quattro zampe, che abbiano problemi di manto e di pelo.

Ovviamente, l’assunzione della spirulina è comunque da collegarsi al parere del nostro medico o di un professionista del settore. Ricordiamo, infine, che possiamo acquistare la spirulina in comodissime capsule, disponibili in farmacia ed erboristeria, o anche sul web. Contestualmente, invitiamo alla lettura di approfondimento su un agrume incredibilmente benefico per il nostro cuore.

