Chi possiede un orto o un giardino sa bene che i topi sono un inconveniente che si presenta di frequente apportando non pochi disturbi. Questi, infatti, assaltano i raccolti, talvolta in collaborazione con le talpe, sbucando dal sottosuolo e facendo man bassa di piante e ortaggi.

In una precedente pubblicazione, abbiamo evidenziato che esistono alcune piante utili a tenere lontani i topi dalle coltivazioni senza necessariamente ucciderli.

Tuttavia, è opportuno fare attenzione ad alcuni metodi spesso utilizzati che potrebbero non risultare efficaci e, anzi, peggiorare il problema.

Attenzione a questo rimedio della nonna contro i topi perché non li scaccia ma potrebbe attirarli

Se è vero che alcune tipologie di piante possono tenere alla larga i topi, in alcuni casi, potrebbe essere necessario rivolgersi a dei professionisti. Una delle metodologie utilizzate è quella della disinfestazione tramite anidride carbonica, che viene inalata dal topo, cercando di eliminarlo in modo indolore e, comunque, professionale.

Questo metodo ha portato a credere, dunque, che basterebbe dell’anidride carbonica, qualunque sia la fonte, per eliminare i topi, ma vedremo che non è così.

Il falso mito

Tra i tanti rimedi fai da te utilizzati per tentare di eliminare i topi c’è l’utilizzo di bevande gassate, come la Coca Cola. La credenza è quella che data l’incapacità dei topi di espellere gas, bevendo la bibita, questi possano gonfiarsi fino a morire. Altri sostengono che questa sia addirittura tossica per i topi date tutte le sostanze all’interno.

Beh, attenzione a questo rimedio della nonna contro i topi perché non li scaccia ma potrebbe attirarli. Infatti, durante le disinfestazioni, i topi inalano il gas e non lo ingeriscono.

Questi, dunque, non saranno scalfiti dalla Coca Cola che invece, dato l’alto tasso zuccherino, lì attirerà a sé. In sostanza, non vale nemmeno la pena fare il tentativo e provare dato che questo potrebbe ritorcersi contro di noi.

Topi in ottima compagnia

Senza considerare che lasciando una bevanda zuccherosa in giro per il giardino o la casa, attireremo anche un’ampia gamma di ulteriori sgraditi ospiti. Mosche, vespe e formiche ad esempio potrebbero arrivare a sciami per una golosa scorpacciata di zucchero.

Dato il periodo autunnale, inoltre, bevande dolci potrebbero attirare le cimici. Non è, infatti un caso che con acqua e zucchero potremmo costruire una trappola per catturarle.

Concludendo, quando i topi arrivano in modo massivo sarebbe bene far riferimento a degli esperti che forniranno la soluzione più efficace e più umana al problema.

Approfondimento

